민주당 윤리심판원, 이춘석 ‘주식 의혹’ 징계 착수…“막중한 책임감”

더불어민주당이 탈당한 이춘석 의원의 차명 주식 거래 의혹과 관련한 공식 징계 절차에 착수했습니다.



민주당 한동수 윤리심판원장은 오늘(7일) 오후 서울 여의도 중앙당사에서 기자들과 만나 “윤리심판원장으로 임명된 직후에 중대한 사회적 파장이 있는 사안에 대한 심판을 진행하게 돼서 막중한 책임감을 느낀다”고 말했습니다.



그러면서 “이 당의 명예와 국민의 신뢰 회복을 최우선으로 해서 신속하면서도 한편으로 신중한 심리를 통해서 단호하게 오늘 심판을 진행하도록 하겠다”고 전했습니다.



앞서 민주당 정청래 대표는 이 의원의 차명 주식 거래 의혹이 보도된 직후 당 윤리감찰단에 진상조사를 지시한 데 이어, 어제 이 의원에 대한 ‘제명 조치’를 하겠다고 밝혔습니다.



이 의원이 보도 당일 밤 민주당을 탈당하면서 당 최고위원회의 의결로 비상징계 처분을 할 수 없게 됐지만, 민주당 당규 제7호 제18조는 ‘징계를 회피할 목적으로 징계 혐의자가 탈당하는 경우 각급 윤리심판원은 제명에 해당하는 징계처분을 결정할 수 있다’고 규정하고 있습니다.



또 당규 제19조는 ‘윤리심판원은 탈당한 자에 대해서도 징계사유의 해당 여부와 징계 시효의 완성 여부를 조사할 수 있다’고 규정하고 있습니다.



당 윤리심판원은 이 의원에 대해 ‘제명에 준하는 조치’를 결정한 후, 당적부에 기재할 방침입니다.



이른바 ‘꼬리 자르기’ 논란을 차단하겠다는 의도로 풀이됩니다.



이렇게 되면, 이 의원은 5년 내 복당이 불가능하고 다음 총선에서 민주당 소속으로 출마할 수 없습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



