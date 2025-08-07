사회

인천 서구, 새 명칭 ‘서해구’ 선정…여론조사 58.5%로 1위

입력 2025.08.07 (16:50) 수정 2025.08.07 (16:53)

인천시 서구는 오늘(7일) 구의 새로운 명칭으로 ‘서해구’를 선정했다고 밝혔습니다.

서구는 지난달 21일부터 지난 6일까지 진행한 새로운 명칭 여론조사 결과, 서해구가 58.5%(1,169명)로 다른 명칭 후보인 청라구의 41.6%(831명) 보다 높은 선호도를 보였다고 설명했습니다.

이번 조사는 행정 체제 개편 후 분리되는 서구의 18세 이상 주민 2천 명을 대상으로 전화 면접 조사로 진행됐습니다.

이에 따라, 인천시 서구는 오늘 열린 제6회 구 명칭 변경 추진위원회에서 새 명칭을 최종 선정했으며, 서구의회와 인천시의회 의견 청취 등 절차를 밟을 예정입니다.

인천시 서구는 “내년 7월 행정 체제 개편 일정에 맞춰 법률 제정 등 입법 절차를 진행할 예정”이라며 “앞으로 ‘인천시 서구 명칭 변경에 대한 법률’이 제정되면 새로운 서구의 명칭이 확정된다”고 밝혔습니다.

