국민의힘, ‘이춘석 특검’ 당론 발의…“여야 국회의원 전수 조사”

국민의힘이 이춘석 의원의 주식 차명거래 및 이해충돌 의혹을 수사하는 내용의 특검법을 당론으로 발의했습니다.



송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 오늘(7일) 국회에서 열린 의원 총회 직후 “이춘석 전 법사위원장의 주식 차명 거래 의혹은 단순한 개인의 일탈에 그치는 것이 아니”라며 소속 의원 전원의 뜻을 모아 특검법을 발의한다고 밝혔습니다.



송 위원장은 “이재명 정부의 대규모 국책 사업에 연루된 중대한 권력형 금융 범죄 게이트”라며 “경찰은 이 의원 개인 일탈 행위로 꼬리 자르기를 할 가능성이 크고 수사를 순식간에 종료시킬 가능성도 있다”고 특검 발의 배경을 소개했습니다.



특검법에는 ▲ 이 의원의 미공개 정보를 활용한 불공정 거래 행위 조사, ▲ 국정기획위원회 위원, 전문위원, 실무위원까지 조사 범위 확대, ▲ 여야 국회의원 전원의 차명재산을 통한 위법행위 조사 등의 내용이 포함됐습니다.



특검 인원은 파견 검사 40명 이내를 포함해 총 205명으로 하고, 여당인 민주당에는 특검 추천 권한을 주지 않되 대통령의 임명권은 보장합니다.



수사 기간은 최장 170일로 규정했습니다.



법안을 대표 발의한 주진우 의원은 의원 총회 직후 국회 의안과에 특검법안을 냈습니다.



주 의원은 접수 직후 기자들과 만나 “이재명 대통령과 민주당에서도 자본시장의 공정성을 위해서 무엇이든 다 하겠다, 주가조작에 걸리면 패가망신하도록 하겠다는 입장을 밝혔다”며 “그 입장에 걸맞게 특검을 수용하길 바란다”고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



