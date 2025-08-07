사회

경찰청장 대행, 허위 협박글에 엄중 처벌·손해배상 청구 검토 지시

입력 2025.08.07 (16:53) 수정 2025.08.07 (16:54)

최근 국내 한 유명 백화점을 폭파하겠다는 허위 협박글이 잇따라 올라와 경찰 특공대가 수색에 나서는 등 혼란을 빚은 가운데 경찰청장 직무대행이 손해배상 청구까지 적극 검토하라고 지시했습니다.

경찰청은 오늘(7일) "최근 불특정 다수를 대상으로 한 폭파 협박 등 허위 게시글과 112 거짓 신고 등이 잇따라 발생해 국민적 불안과 사회적 손실이 야기되고 경찰력 낭비로 인한 민생 치안 공백이 우려되는 현 상황을 심각하게 인식하고 있다"고 밝혔습니다.

이에 유재성 경찰청장 직무대행이 "엄중한 형사처벌은 물론, 필요시 민사상 손해배상 청구 등 후속 조치도 적극 검토하라"고 지시했다고 전했습니다.

경찰은 재발 방지를 위해 대국민 홍보를 강화하는 한편 법적, 제도적 미비점이 없는지 살펴보고 개선 방안을 모색할 계획입니다.

기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved.

