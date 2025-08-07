사회

안양시, 유아숲체험원 야간 자연체험 프로그램 운영

입력 2025.08.07 (16:53) 수정 2025.08.07 (16:55)

경기 안양시는 여름방학을 맞아 유아·초등학생과 가족이 함께 참여할 수 있는 야간 자연체험 프로그램 '여름밤 숲산책과 밤곤충을 만나는 시간'을 운영한다고 밝혔습니다.

관내 산림휴양시설을 활용해 평소 접하기 어려운 야간 숲 생태계 체험을 제공해 아이들의 생태 감수성을 충족시키고 환경교육을 하기 위해 마련된 프로그램입니다.

참여자는 유아숲지도사의 인솔 아래 손전등을 들고 숲속을 산책하며 귀뚜라미, 방아깨비, 사마귀 등 밤에 활동하는 곤충들을 직접 만나고 숲속에 울려 퍼지는 자연의 소리를 들으며 어두운 숲의 분위기를 온몸으로 체험할 수 있습니다.

야간 프로그램은 오는 13~21일 평일 오후 6시 30분~8시 만안구 유아숲체험원 및 안양숲복지센터에서 운영하며, 주말과 공휴일에는 운영하지 않습니다.

참여 대상은 만 3세 유아부터 초등학생까지 자녀를 둔 가족으로 회차당 20가족 내외로 구성됩니다.

신청은 안양시 통합예약시스템(anyang.go.kr/reserve)에서 하면 됩니다.

최대호 안양시장은 "작은 곤충 하나에도 설레는 여름밤 숲은 아이들에게 가장 순수한 교실이 되어줄 것"이라며 "이번 프로그램을 통해 아이들이 자연을 보다 친근하게 느끼고, 생태에 대한 흥미를 키울 수 있기를 바란다"고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 안양시 제공]

[사진 출처 : 연합뉴스 / 안양시 제공]
