유정복 인천시장, 경제부총리에 ‘인천발 KTX’ 등 핵심 현안 지원 요청

인천시가 인천발 KTX 사업 등 핵심 현안 사업들에 대한 국비 지원을 정부에 건의했습니다.



유정복 인천시장은 오늘(7일) 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리를 만나 주요 사업들에 대한 국비 예산 반영을 요청했습니다.



사업별 국비 요청액은 인천발 KTX 사업 1,142억 원, 인천∼서울 광역급행(M)버스의 국토교통부 대도시권광역교통위원회 준공영제 전환 112억 원, 인천권역 감염병 전문병원 기본계획 설계비 2억 원 등입니다.



유정복 시장은 “이번에 건의한 사업들은 인천의 중장기 발전과 수도권 상생 측면에서 꼭 필요하다”며 “정부의 적극적인 협조와 예산 지원을 요청한다”고 설명했습니다.



인천시는 내년도 국비 확보 목표액을 보통교부세 포함 6조 5천억 원 이상으로 결정하고 다음 달 정부 예산안이 국회에 제출된 이후에는 ‘국비확보상황실’을 운영할 계획입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 인천시 제공]



