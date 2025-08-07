사회

유정복 인천시장, 경제부총리에 ‘인천발 KTX’ 등 핵심 현안 지원 요청

입력 2025.08.07 (16:54) 수정 2025.08.07 (16:56)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

인천시가 인천발 KTX 사업 등 핵심 현안 사업들에 대한 국비 지원을 정부에 건의했습니다.

유정복 인천시장은 오늘(7일) 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리를 만나 주요 사업들에 대한 국비 예산 반영을 요청했습니다.

사업별 국비 요청액은 인천발 KTX 사업 1,142억 원, 인천∼서울 광역급행(M)버스의 국토교통부 대도시권광역교통위원회 준공영제 전환 112억 원, 인천권역 감염병 전문병원 기본계획 설계비 2억 원 등입니다.

유정복 시장은 “이번에 건의한 사업들은 인천의 중장기 발전과 수도권 상생 측면에서 꼭 필요하다”며 “정부의 적극적인 협조와 예산 지원을 요청한다”고 설명했습니다.

인천시는 내년도 국비 확보 목표액을 보통교부세 포함 6조 5천억 원 이상으로 결정하고 다음 달 정부 예산안이 국회에 제출된 이후에는 ‘국비확보상황실’을 운영할 계획입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 인천시 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 유정복 인천시장, 경제부총리에 ‘인천발 KTX’ 등 핵심 현안 지원 요청
    • 입력 2025-08-07 16:54:41
    • 수정2025-08-07 16:56:45
    사회
인천시가 인천발 KTX 사업 등 핵심 현안 사업들에 대한 국비 지원을 정부에 건의했습니다.

유정복 인천시장은 오늘(7일) 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리를 만나 주요 사업들에 대한 국비 예산 반영을 요청했습니다.

사업별 국비 요청액은 인천발 KTX 사업 1,142억 원, 인천∼서울 광역급행(M)버스의 국토교통부 대도시권광역교통위원회 준공영제 전환 112억 원, 인천권역 감염병 전문병원 기본계획 설계비 2억 원 등입니다.

유정복 시장은 “이번에 건의한 사업들은 인천의 중장기 발전과 수도권 상생 측면에서 꼭 필요하다”며 “정부의 적극적인 협조와 예산 지원을 요청한다”고 설명했습니다.

인천시는 내년도 국비 확보 목표액을 보통교부세 포함 6조 5천억 원 이상으로 결정하고 다음 달 정부 예산안이 국회에 제출된 이후에는 ‘국비확보상황실’을 운영할 계획입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 인천시 제공]
박재우
박재우 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산
[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다

[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다
[단독]‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 위원이었다…“어제 해촉”

[단독]‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 위원이었다…“어제 해촉”
[속보] 당정대 “이달 26일 검찰 구조개혁 관련법 확정…속도조절 없다”

[속보] 당정대 “이달 26일 검찰 구조개혁 관련법 확정…속도조절 없다”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.