“얘들아 나 엑스 캡틴이야” ‘울보’ 손흥민, 토트넘 동료들에게 [이런뉴스]
입력 2025.08.07 (16:56) 수정 2025.08.07 (16:57)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
토트넘 홋스퍼를 떠나 미국 메이저리그사커 'LA FC'로 간 손흥민이, 옛 팀 동료들에게 마지막 인사를 전했습니다.
토트넘은 현지시각 7일, 공식 인스타그램을 통해 손흥민의 영상 메시지를 공개했습니다.
손흥민은 울먹이며 "얘들아 안녕, 전 캡틴이야"라며 "이 팀의 일원일 수 있어 행복헀다"고 말했습니다.
영상 말미엔 "이 노장(old man)이 필요하면 언제든 연락해. 언제나 곁에 있을게"라며 작별 인사를 남겼습니다.
영상으로 보시죠.
(출처 : 토트넘 홋스퍼 인스타그램, 영상 편집 : 김채연)
토트넘은 현지시각 7일, 공식 인스타그램을 통해 손흥민의 영상 메시지를 공개했습니다.
손흥민은 울먹이며 "얘들아 안녕, 전 캡틴이야"라며 "이 팀의 일원일 수 있어 행복헀다"고 말했습니다.
영상 말미엔 "이 노장(old man)이 필요하면 언제든 연락해. 언제나 곁에 있을게"라며 작별 인사를 남겼습니다.
영상으로 보시죠.
(출처 : 토트넘 홋스퍼 인스타그램, 영상 편집 : 김채연)
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- “얘들아 나 엑스 캡틴이야” ‘울보’ 손흥민, 토트넘 동료들에게 [이런뉴스]
-
- 입력 2025-08-07 16:56:22
- 수정2025-08-07 16:57:03
토트넘 홋스퍼를 떠나 미국 메이저리그사커 'LA FC'로 간 손흥민이, 옛 팀 동료들에게 마지막 인사를 전했습니다.
토트넘은 현지시각 7일, 공식 인스타그램을 통해 손흥민의 영상 메시지를 공개했습니다.
손흥민은 울먹이며 "얘들아 안녕, 전 캡틴이야"라며 "이 팀의 일원일 수 있어 행복헀다"고 말했습니다.
영상 말미엔 "이 노장(old man)이 필요하면 언제든 연락해. 언제나 곁에 있을게"라며 작별 인사를 남겼습니다.
영상으로 보시죠.
(출처 : 토트넘 홋스퍼 인스타그램, 영상 편집 : 김채연)
토트넘은 현지시각 7일, 공식 인스타그램을 통해 손흥민의 영상 메시지를 공개했습니다.
손흥민은 울먹이며 "얘들아 안녕, 전 캡틴이야"라며 "이 팀의 일원일 수 있어 행복헀다"고 말했습니다.
영상 말미엔 "이 노장(old man)이 필요하면 언제든 연락해. 언제나 곁에 있을게"라며 작별 인사를 남겼습니다.
영상으로 보시죠.
(출처 : 토트넘 홋스퍼 인스타그램, 영상 편집 : 김채연)
-
-
김시원 기자 siwon@kbs.co.kr김시원 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.