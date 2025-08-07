태평양서 훈련 중 일본 자위대 전투기 추락…조종사 탈출
입력 2025.08.07 (16:57) 수정 2025.08.07 (16:58)
7일 낮 12시 30분쯤 일본 혼슈 이바라키현 앞 태평양에서 훈련 중이던 일본 항공자위대 소속 F-2 전투기 1대가 추락했습니다.
NHK와 교도통신에 따르면 전투기에 타고 있던 조종사는 긴급탈출해 생명에는 지장이 없습니다.
항공자위대는 자세한 사고 원인 등을 조사 중입니다.
F-2는 미국 F-16을 개량해 미국과 일본이 공동 개발한 전투기로, 항공자위대에는 2000년부터 배치됐습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 항공자위대 홈피 캡처]
홍진아 기자
