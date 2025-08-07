[크랩] “양양 가면 손절?”…양양 이미지 안 좋아진 진짜 이유
입력 2025.08.07 (17:03)
"가기 꺼려진다", "다녀 온 사람은 손절해라?"
모두 강원도 양양을 두고 SNS와 커뮤니티에 오가는 말들입니다.
한때 서핑 성지에서 이젠 유흥 도시로 이미지가 추락했다는 양양. 이런 상황을 두고 애초에 "양양의 지역 브랜딩자체가 잘못됐다"는 주장도 나오고 있는데요.
정말 양양의 '힙한 마케팅'에 문제가 있었던 건지, 양양의 이미지를 다시 개선할 수 있는 방법은 없는 건지, 크랩이 알아봤습니다.
