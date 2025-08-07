국민의힘, 정부 세제개편안에 “반시장적·반기업적…개미 투자자에 악영향”

국민의힘은 이재명 정부 세제개편안이 “반시장적·반기업적”이라며 “단연코 반대한다”고 밝혔습니다.



국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 오늘(7일) 당 정책위원회와 국민의힘 기재위원들이 공동주최한 ‘세제개편안 평가 및 시장영향 분석’ 토론회에서 “이재명 정부에서 민생을 챙기고 코스피 5000 시대를 열겠다고 공언했는데 막상 실제로 정책 내용을 보면 코스피 5000은 물 건너간 것으로 보인다”며 이같이 말했습니다.



송언석 비대위원장은 “주식시장과 금융시장이라고 하는건 전부 영향을 주고받는다”며 “연말이 되면 대주주들이 주식을 내다 팔아 과세를 피하려는 노력을 하면 주식시장이 흔들리고 당연히 개미투자자에게 악영향을 미친다”고 설명했습니다.



국민의힘 김정재 정책위의장은 “(세제개편안) 내용을 보면 결국은 경제성장보다는 증세, 투자보다는 과세 택하는 조세 역행이라고 생각한다”며 “개미(투자자들)은 무서워하지 않는 생각이 심판받을 것이라고 생각한다”고 설명했습니다.



발제를 맡은 김대종 세종대 경영학부 교수는 “한때 3200을 돌파했던 코스피 지수가 최근 4%포인트(p) 이상 급락한 건 국내외 투자자들의 우려”라며 “대한민국 주식 시장을 살리기 위한 해법은 감세정책”이라고 말했습니다.



