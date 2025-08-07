경찰, 이춘석 ‘차명 거래 의혹’ 전담 수사팀 편성

동영상 고정 취소

이춘석 의원의 '주식 차명거래 의혹'을 수사 중인 경찰이 25명 규모의 전담 수사팀을 꾸렸습니다.



서울경찰청 금융범죄수사대는 오늘 "이 의원의 차명 거래 의혹 고발 사건을 배당받아 전담수사팀을 편성했다"고 밝혔습니다.



전담수사팀은 금융범죄수사대장이 팀장을 맡았고, 변호사와 회계사 자격증을 가진 자금 추적 전문 인력 등이 투입됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!