경찰, 이춘석 ‘차명 거래 의혹’ 전담 수사팀 편성
입력 2025.08.07 (17:12) 수정 2025.08.07 (17:20)
이춘석 의원의 '주식 차명거래 의혹'을 수사 중인 경찰이 25명 규모의 전담 수사팀을 꾸렸습니다.
서울경찰청 금융범죄수사대는 오늘 "이 의원의 차명 거래 의혹 고발 사건을 배당받아 전담수사팀을 편성했다"고 밝혔습니다.
전담수사팀은 금융범죄수사대장이 팀장을 맡았고, 변호사와 회계사 자격증을 가진 자금 추적 전문 인력 등이 투입됐습니다.
