국제

지구촌 관측 이래 ‘세 번째 더운 7월’ 보냈다

입력 2025.08.07 (17:16)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

지난달 지구 평균 기온이 역대 7월 중 세 번째로 가장 높았던 것으로 나타났습니다.

현지 시각 6일 유럽연합(EU)의 기후변화 감시 기구인 코페르니쿠스 기후변화연구소(C3S)에 따르면 지난달 지구 표면의 평균 기온은 섭씨 16.68도를 기록했습니다.

이는 1991∼2020년 7월의 평균 기온보다 0.45도 높은 수준으로, 산업화 이전보다는 1.25도 더 높았습니다.

튀르키예에서는 최고기온이 50.5도에 달한 날도 있었습니다.

기록상 가장 더웠던 7월은 지난 2023년이었고, 두 번째로 더웠던 7월은 지난해였습니다.

코페르니쿠스연구소의 카를로 부온템포 국장은 “지난달 극한 더위와 재앙적인 홍수 등 온난화에 따른 영향이 지속됐다”고 말했습니다.

로이터 통신은 지금까지 지구 평균 기온이 ‘1.5도선’을 넘어서지는 않았지만, 현실적으로 이를 유지하기가 점점 더 어려워지고 있다고 진단했습니다.

세계 각국은 지난 2015년 파리기후변화협약 당사국 총회(COP21)에서 기후 상승 폭 한계선을 산업화 이전 대비 1.5도로 정하고 기후 위기를 막기 위해 노력해왔지만, 지구 평균 기온이 지속적으로 상승세를 나타내는 등 기후 대응 성과를 내지 못하고 있는 실정입니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 지구촌 관측 이래 ‘세 번째 더운 7월’ 보냈다
    • 입력 2025-08-07 17:16:08
    국제
지난달 지구 평균 기온이 역대 7월 중 세 번째로 가장 높았던 것으로 나타났습니다.

현지 시각 6일 유럽연합(EU)의 기후변화 감시 기구인 코페르니쿠스 기후변화연구소(C3S)에 따르면 지난달 지구 표면의 평균 기온은 섭씨 16.68도를 기록했습니다.

이는 1991∼2020년 7월의 평균 기온보다 0.45도 높은 수준으로, 산업화 이전보다는 1.25도 더 높았습니다.

튀르키예에서는 최고기온이 50.5도에 달한 날도 있었습니다.

기록상 가장 더웠던 7월은 지난 2023년이었고, 두 번째로 더웠던 7월은 지난해였습니다.

코페르니쿠스연구소의 카를로 부온템포 국장은 “지난달 극한 더위와 재앙적인 홍수 등 온난화에 따른 영향이 지속됐다”고 말했습니다.

로이터 통신은 지금까지 지구 평균 기온이 ‘1.5도선’을 넘어서지는 않았지만, 현실적으로 이를 유지하기가 점점 더 어려워지고 있다고 진단했습니다.

세계 각국은 지난 2015년 파리기후변화협약 당사국 총회(COP21)에서 기후 상승 폭 한계선을 산업화 이전 대비 1.5도로 정하고 기후 위기를 막기 위해 노력해왔지만, 지구 평균 기온이 지속적으로 상승세를 나타내는 등 기후 대응 성과를 내지 못하고 있는 실정입니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]
김귀수
김귀수 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산
[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다

[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다
[단독]‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 위원이었다…“어제 해촉”

[단독]‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 위원이었다…“어제 해촉”
[속보] 당정대 “이달 26일 검찰 구조개혁 관련법 확정…속도조절 없다”

[속보] 당정대 “이달 26일 검찰 구조개혁 관련법 확정…속도조절 없다”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.