코스피, 3,220대 상승 마감…코스닥도 올라

미국 상호관세가 발효한 오늘(7일) 코스피가 3,220대로 올라섰습니다.



코스피는 어제(6일)보다 29.54포인트, 0.92% 오른 3,227.68에 장을 마치며 4거래일 연속 상승세를 나타냈습니다.



지수가 종가 기준 3,200선을 웃돈 것은 지난달 31일 이후 5거래일 만입니다.



기관이 천90억 원 순매수하며 지수를 끌어 올렸지만, 개인과 외국인은 각각 천965억 원, 175억 원 매도세를 보였습니다.



코스닥지수는 전장보다 2.32포인트, 0.29% 오른 805.81에 장을 마쳤습니다.



오늘 오후 3시 반 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 8원 30전 내린 1,381원 20전을 기록했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



