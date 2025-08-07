광주

‘관장이 당원모집 강요’ 투서…광주 장애인시설 감사 착수

입력 2025.08.07 (17:23)

광주의 한 복지시설에서 관장이 직원들에게 특정 정당 권리당원 가입을 강요했다는 의혹이 제기돼 관할 구청이 감사에 나섰습니다.

광주광역시 서구청은 이번 주부터 광주 서구장애인복지관에서 제기된 갑질 의혹 등 대한 감사를 진행 중이라고 밝혔습니다.

앞서 사회복지사 단체 등에 접수된 투서에는 관장이 직원들에게 더불어민주당 권리당원 5명씩을 모집하도록 지시하고 할당량을 채우지 못하면 괴롭혔다는 주장이 담겼습니다.

투서 작성자는 또 관장이 내년 지방선거에서 단체장의 당선을 돕고 그 대가로 장애복지 기관장 자리를 약속받았다고 주장했습니다.

이 외에도 명절 선물 단가와 수량 부풀리기, 조합 가입 강요, 사적 일정에 직원 동원, 채용 개입 등 의혹이 다수 제기됐습니다.

이에 두고 시민단체 ‘광주 복지 공감 플러스’는 성명을 내고 "감독기관으로서 광주 서구청의 책임이 명백하기 때문에 자체 감사는 요식행위"라며 광주시가 직접 감사에 나설 것을 촉구했습니다.

이에 대해 관장 측은 "직원 대상 당원 모집은 인정한다"면서도 "사적 이익이 아닌 향후 지자체 출마자의 당선을 도와 복지관 신축 예산을 받으려고 했던 것"이라고 해명했습니다.

또 "후원자의 부탁을 받고 직원들에게 조합원 가입을 권하거나 행사에 참여한 적은 있지만 강요나 위계에 의한 것이 아니었고 채용 개입 등 의혹도 모두 사실무근"이라고 반박했습니다.

손민주
손민주 기자

