밤더위 한풀 꺾여…낮더위는 계속

절기상 '입추'인 오늘, 한낮엔 대부분 지역이 30도를 웃돌며 무더웠지만, 밤더위는 어제보다 덜하겠습니다.



밤사이 기온이 25도 이상 유지되는 열대야 현상이 나타나는 지역이 크게 줄어들 전망입니다.



내일 아침 기온은 서울·강릉 23도, 대전·전주·광주 22도 등으로 오늘보다 2도에서 4도 가량 낮겠습니다.



낮 기온은 오늘과 비슷해, 서울과 대구 32도, 춘천 31도 등을 보이겠습니다.



내일까지 영동지역에는 비 또는 소나기가 가끔 내리겠습니다.



모레는 남부지방을 중심으로 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



바다의 물결은 남해 먼바다와 제주 먼바다에서 2미터 안팎으로 비교적 높게 일겠습니다.



