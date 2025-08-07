뉴스 5

[퇴근길 날씨] 절기 '입추' 30도 안팎 더위 계속

입력 2025.08.07 (17:27) 수정 2025.08.07 (17:30)

어느덧 절기 입추에 접어들며 지난 주 35도를 웃도는 극심한 폭염은 조금 누그러졌습니다.

오늘이 지나면 열대야도 사라지겠지만, 한낮에 30도 안팎의 더위는 당분간 더 이어지겠습니다.

현재, 하늘에는 구름이 조금 끼어 있습니다.

오늘 저녁까지 강원 산지와 경북 산지는 비가 조금 내리겠고 내일까지 제주도에 비가 예상됩니다.

내일 오후에도 동해안과 산지에는 한때 소나기가 예상됩니다.

내일 하늘은 다소 흐리겠습니다.

내일 아침 서울 23도, 전주 22도 등 오늘보다 기온이 낮아집니다.

한낮에 서울과 대구 32도로 오늘과 비슷하겠습니다.

바다의 물결은 최고 2.5m로 다소 높게 일겠고 제주 해안과 남해안에 높은 너울이 예상됩니다.

주말에 남부지방과 제주도에 비가 내리겠고 다음 주 화요일에는 전국적으로 또 한 차례 비가 내릴 전망입니다.

날씨 전해드렸습니다.

김규리 기상캐스터/그래픽:김유진

김규리 기상캐스터/그래픽:김유진
