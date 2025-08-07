국제

크렘린궁 “푸틴·트럼프 수일 내 정상회담…장소 곧 발표”

입력 2025.08.07 (17:28) 수정 2025.08.07 (17:34)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

크렘린궁은 블라디미르 푸틴 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 수일 내 정상회담을 하기로 합의했다고 밝혔습니다.

타스, 리아노보스티 통신에 따르면 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 현지 시각 7일 브리핑에서 “미국 측의 제안으로 수일 내 (러시아와 미국의) 최고위급 양자 회담, 즉 푸틴 대통령과 트럼프 대통령의 회담을 개최하자는데 기본적으로 합의했다”고 말했습니다.

그러면서 “현재 미국 동료들과 함께 구체적인 준비에 착수했다”고 밝혔습니다.

또 정상회담 시기를 다음 주로 지정하기는 했지만, 준비에 며칠이 걸릴지 말하기는 어렵다고 설명했습니다.

우샤코프 보좌관은 정상회담 장소도 합의됐으며 조만간 발표된다고 덧붙였습니다.

그는 전날 러시아를 방문해 푸틴 대통령과 만난 스티브 위트코프 미국 중동 담당 특사가 푸틴 대통령, 트럼프 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 3자 회담을 언급했지만, 러시아는 이에 대해 언급하지 않고 넘겼다고 전했습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 크렘린궁 “푸틴·트럼프 수일 내 정상회담…장소 곧 발표”
    • 입력 2025-08-07 17:28:30
    • 수정2025-08-07 17:34:06
    국제
크렘린궁은 블라디미르 푸틴 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 수일 내 정상회담을 하기로 합의했다고 밝혔습니다.

타스, 리아노보스티 통신에 따르면 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 현지 시각 7일 브리핑에서 “미국 측의 제안으로 수일 내 (러시아와 미국의) 최고위급 양자 회담, 즉 푸틴 대통령과 트럼프 대통령의 회담을 개최하자는데 기본적으로 합의했다”고 말했습니다.

그러면서 “현재 미국 동료들과 함께 구체적인 준비에 착수했다”고 밝혔습니다.

또 정상회담 시기를 다음 주로 지정하기는 했지만, 준비에 며칠이 걸릴지 말하기는 어렵다고 설명했습니다.

우샤코프 보좌관은 정상회담 장소도 합의됐으며 조만간 발표된다고 덧붙였습니다.

그는 전날 러시아를 방문해 푸틴 대통령과 만난 스티브 위트코프 미국 중동 담당 특사가 푸틴 대통령, 트럼프 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 3자 회담을 언급했지만, 러시아는 이에 대해 언급하지 않고 넘겼다고 전했습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]
홍진아
홍진아 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산
[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다

[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다
[단독]‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 위원이었다…“어제 해촉”

[단독]‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 위원이었다…“어제 해촉”
[속보] 당정대 “이달 26일 검찰 구조개혁 관련법 확정…속도조절 없다”

[속보] 당정대 “이달 26일 검찰 구조개혁 관련법 확정…속도조절 없다”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.