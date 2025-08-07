독일 대미 수출 3개월 연속 감소…3년만에 최저

도널드 트럼프 미국 대통령이 수입품에 각종 관세를 새로 매기기 시작한 뒤 독일의 대미 수출이 3개월 연속 줄었습니다.



현지시각 7일 독일 연방통계청에 따르면 지난 6월 독일의 대미 수출액은 전월에 비해 2.1％ 줄어든 118억유로(19조원)로 집계됐습니다.



지난해 6월과 비교하면 8.4％ 감소했습니다.



이는 올해 4월 이후 3개월 연속 줄어든 수치이자 2022년 2월 112억유로(18조1천억원) 이후 최저치라고 통계청은 전했습니다.



독일의 대미 수출은 상호관세 발효 전 주문이 몰리면서 올해 1분기 대폭 늘었으나, 4월 상호관세, 자동차 품목관세 부과와 함께 급감했습니다.



올해 상반기 전체 대미 수출은 지난해보다 3.1％ 줄었습니다.



6월 대미 수입액은 88억유로(14조2천억원)로 한 달 사이 19.8％ 증가했습니다.



그러나 무역수지는 여전히 30억유로(4조8천억원) 흑자였습니다.



미국을 제외하고 유럽연합(2.4％), 중국(1.1％), 영국(0.4％) 등 다른 주요 교역 상대국 수출은 늘었으며, 러시아로 수출도 10.3％ 증가했습니다.



전체 수출은 1,305억유로(210조3천억원)로 올해 5월에 비해 0.8％, 지난해 6월과 비교하면 2.4％ 늘었습니다.



전체 무역수지는 149억유로(24조원) 흑자를 기록했습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



