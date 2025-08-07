국제

독일 대미 수출 3개월 연속 감소…3년만에 최저

입력 2025.08.07 (17:34) 수정 2025.08.07 (17:38)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 수입품에 각종 관세를 새로 매기기 시작한 뒤 독일의 대미 수출이 3개월 연속 줄었습니다.

현지시각 7일 독일 연방통계청에 따르면 지난 6월 독일의 대미 수출액은 전월에 비해 2.1％ 줄어든 118억유로(19조원)로 집계됐습니다.

지난해 6월과 비교하면 8.4％ 감소했습니다.

이는 올해 4월 이후 3개월 연속 줄어든 수치이자 2022년 2월 112억유로(18조1천억원) 이후 최저치라고 통계청은 전했습니다.

독일의 대미 수출은 상호관세 발효 전 주문이 몰리면서 올해 1분기 대폭 늘었으나, 4월 상호관세, 자동차 품목관세 부과와 함께 급감했습니다.

올해 상반기 전체 대미 수출은 지난해보다 3.1％ 줄었습니다.

6월 대미 수입액은 88억유로(14조2천억원)로 한 달 사이 19.8％ 증가했습니다.

그러나 무역수지는 여전히 30억유로(4조8천억원) 흑자였습니다.

미국을 제외하고 유럽연합(2.4％), 중국(1.1％), 영국(0.4％) 등 다른 주요 교역 상대국 수출은 늘었으며, 러시아로 수출도 10.3％ 증가했습니다.

전체 수출은 1,305억유로(210조3천억원)로 올해 5월에 비해 0.8％, 지난해 6월과 비교하면 2.4％ 늘었습니다.

전체 무역수지는 149억유로(24조원) 흑자를 기록했습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 독일 대미 수출 3개월 연속 감소…3년만에 최저
    • 입력 2025-08-07 17:34:18
    • 수정2025-08-07 17:38:47
    국제
도널드 트럼프 미국 대통령이 수입품에 각종 관세를 새로 매기기 시작한 뒤 독일의 대미 수출이 3개월 연속 줄었습니다.

현지시각 7일 독일 연방통계청에 따르면 지난 6월 독일의 대미 수출액은 전월에 비해 2.1％ 줄어든 118억유로(19조원)로 집계됐습니다.

지난해 6월과 비교하면 8.4％ 감소했습니다.

이는 올해 4월 이후 3개월 연속 줄어든 수치이자 2022년 2월 112억유로(18조1천억원) 이후 최저치라고 통계청은 전했습니다.

독일의 대미 수출은 상호관세 발효 전 주문이 몰리면서 올해 1분기 대폭 늘었으나, 4월 상호관세, 자동차 품목관세 부과와 함께 급감했습니다.

올해 상반기 전체 대미 수출은 지난해보다 3.1％ 줄었습니다.

6월 대미 수입액은 88억유로(14조2천억원)로 한 달 사이 19.8％ 증가했습니다.

그러나 무역수지는 여전히 30억유로(4조8천억원) 흑자였습니다.

미국을 제외하고 유럽연합(2.4％), 중국(1.1％), 영국(0.4％) 등 다른 주요 교역 상대국 수출은 늘었으며, 러시아로 수출도 10.3％ 증가했습니다.

전체 수출은 1,305억유로(210조3천억원)로 올해 5월에 비해 0.8％, 지난해 6월과 비교하면 2.4％ 늘었습니다.

전체 무역수지는 149억유로(24조원) 흑자를 기록했습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산
[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다

[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다
[단독]‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 위원이었다…“어제 해촉”

[단독]‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 위원이었다…“어제 해촉”
[속보] 당정대 “이달 26일 검찰 구조개혁 관련법 확정…속도조절 없다”

[속보] 당정대 “이달 26일 검찰 구조개혁 관련법 확정…속도조절 없다”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.