배경훈 “내년 기초연구 생태계 회복…11월 진흥책 수립”

﻿배경훈 과학기술정보통신부 장관이 전 정부의 연구개발(R&D) 예산 삭감 등으로 무너진 기초연구 생태계를 내년에는 모두 복원하겠다고 밝혔습니다.



배 장관은 오늘(7일) 충북 청주 충북대를 찾아 ‘기초연구 생태계의 회복과 성장을 위한 현장 간담회’를 열고 이같이 밝혔습니다.



배 장관은 “올해부터 복원을 시작해 내년에는 100% 이상 수준으로 복원시키고 (결국엔) 다 회복시킬 것”이라며 “기술에 대한 투자는 지속성, 예측 가능성이 있어야 한다는 것을 현장에서 느끼고 있었고 강하게 드라이브 걸 것”이라고 설명했습니다.



그러면서 “연구에 집중할 환경을 위해 행정 처리 부담을 많이 줄이기 위한 개선에 나서겠다”고 덧붙였습니다.



배 장관은 또 AI 투자와 관련해 “글로벌 경쟁에서 절대로 놓쳐서는 안 된다는 절박감이 있다”고 강조하기도 했습니다.



앞으로 과기정통부는 오늘과 같은 간담회에서 청취한 현장 목소리 등을 반영, 기초연구 환경 개선을 위한 ‘새정부 기초연구 진흥 방안’을 오는 11월 중 마련한다는 계획입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



