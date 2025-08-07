경제콘서트

[알뜰픽] 헉 소리 나는 시금치값…부추·청경채도 괜찮아요

입력 2025.08.07 (18:02) 수정 2025.08.07 (18:13)

요즘 시판 김밥에서 시금치 찾아보기가 어렵다고 합니다.

폭염에 약한 채소라 한달 새 가격이 90% 가까이 껑충 뛰어선데요.

오늘 알뜰픽은 그래서 시금치를 대체할 수 있는 부추와 청경채를 소개해 드립니다.

오늘(7일) 새벽 서울 가락동 농수산물 시장 경매가를 살펴봤더니, 부추는 시금치의 3분의 1, 청경채는 9분의 1 가격으로 훨씬 저렴한데요.

김밥이나 잡채에 넣는 시금치는 제철 채소 부추로 대신하면 향과 식감이 살아납니다.

시금치를 나물로 무쳐드셨다면, 청경채로 대체할 수 있는데요.

볶아도 좋고 데쳐도 좋은 비타민의 보고입니다.

시금치 할인 행사도 있습니다.

서울 전역 롯데마트에서 오늘(7일)부터 13일까지 시금치 7천 단을 세일하는데요.

시금치 한 단을 정가보다 57% 할인한 2,990원에 판매하니까 참고하시기 바랍니다.

영상편집:서윤지/그래픽:정서율 유승호

