프로야구-‘훈련 중 어깨 부상’ 안우진 수술 완료

사회 복무 요원 신분으로 재활 기간에 소속팀 2군 훈련에 합류해 ‘벌칙 펑고 훈련’ 중 오른쪽 어깨를 다친 키움 히어로즈 투수 안우진(25)이 어깨 수술을 받았습니다.



프로야구 키움 구단은 오늘(7일) “안우진이 오늘 오후 서울 소재 병원에서 관절경을 통한 오른쪽 어깨 인대 재건술을 받았다.”고 밝혔습니다.



구단은 수술을 집도한 의료진의 말을 통해 “약 1시간가량 소요된 수술은 문제없이 잘 끝났다.”고 경과를 알렸습니다.



안우진은 약 5∼6개월간 치료와 회복에 집중한 뒤에야 기술 훈련에 돌입할 예정입니다. 내일 퇴원 예정인 안우진은 이후 안정을 취한 뒤 오는 9월 17일 사회복무요원 소집 해제 후 본격적인 재활 프로그램을 소화할 전망입니다.



안우진은 구단을 통해 “걱정해 주신 많은 분께 진심으로 감사하다. 팀이 어려운 상황인 만큼 더욱 의욕적으로 복귀를 준비해 왔고, 개인적으로 큰 기대를 하고 있었다”며 “몸 상태를 잘 끌어올려 팀에 합류해 선수단에 보탬이 되고, 팬 여러분께도 좋은 모습을 보여드리고 싶었는데 다시 불의의 부상으로 매우 아쉽다. 이번 수술도 잘 받고, 재활에 최선을 다해 더 나은 모습으로 돌아오겠다”고 전했습니다.



또 “부상과 관련해 여러 의혹이 제기되고 있는 걸 알고 있지만 지금은 무엇보다 건강 회복에 집중해야 할 시기”라며 덧붙였습니다.



안우진은 지난 2일 경기도 고양시 야구장에서 열린 키움 2군 훈련 청백전에 등판해 1이닝을 던졌는데 당시 안우진이 속한 팀이 져 코치진은 패한 팀 선수들에게 펑고 훈련 벌칙을 받게 했고 이 과정에서 안우진이 어깨를 다쳐 결국 수술대에 올랐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 키움 히어로즈 제공]



