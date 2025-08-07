경제콘서트

[이슈클릭] 인간 vs 로봇, 킥복싱 대회 승자는?

입력 2025.08.07 (18:18) 수정 2025.08.07 (18:30)

이슈 클릭입니다.

이세돌과 알파고의 바둑 대결.

인간과 인공지능의 대표적인 두뇌 싸움으로 꼽히죠.

그렇다면 인간과 로봇이 몸싸움을 벌이면 어떨까요?

건장한 체격의 남성이 로봇의 몸통을 잡고 그대로 쓰러뜨립니다.

이 로봇, 금세 몸을 일으켜 반격의 기회를 노리는데요.

인간과 로봇의 킥복싱 대결 현장입니다.

이번엔 한 여성이 앞차기로 로봇의 배를 공격합니다.

로봇은 뒤로 밀리긴 하지만 이내 중심을 잡는데요.

이어지는 로봇의 공격에 여성이 다운되는 척 바닥에 눕자, 로봇은 거짓인 걸 아는지 따라 눕기도 합니다.

지난달 중국 상하이에서 열린 세계 인공지능대회에서 진행된 이벤트인데요.

잽싼 펀치와 발차기, 심지어 격파까지.

제법 자연스러운 몸놀림을 보여줍니다.

로봇과 로봇이 대결하기도 하는데요.

머지않아 로봇이 참전한 격투기 경기를 관람할 날도 올 것 같네요.

영상편집:사명환

