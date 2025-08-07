경제

현대제철, ‘포항2공장 생산 중단·중기사업 매각’ 노조와 합의

입력 2025.08.07 (18:21)

현대제철은 경북 포항2공장 생산 중단과 포항1공장 중기사업부 매각에 대해 노조와 최종 합의했다고 밝혔습니다.

현대제철은 철강업 불황에 따라 지난 6월부터 휴업에 들어갔던 포항 2공장의 생산을 시황이 개선될 때까지 중단하는 안에 대해 오늘(7일) 노조와 합의했습니다.

아울러 최근 매각을 검토하던 포항 1공장 내 중기사업부 매각에 대해서도 최종 합의를 이뤘습니다.

현대제철은 노조가 합의 조건으로 내세운 고용 보장을 수용하고 중기사업부 매각 금액은 1공장에 투자하기로 했습니다.

중기사업부 매각과 관련해 대주·KC그룹이 매각 상대로 거론된 바 있으나 현대제철 관계자는 “아직 정해진 바는 없다”고 밝혔습니다.

앞서 현대제철은 중국발 공급 과잉과 글로벌 수요 부진, 내수 침체 등으로 업황이 악화한 가운데 굴착기 등 중장비에 들어가는 무한궤도 제품을 생산하는 중기사업부의 사업성이 떨어진다고 판단해 매각을 추진해 왔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
박경준
박경준 기자

