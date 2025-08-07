이한준 LH 사장 사의 표명
입력 2025.08.07 (18:21) 수정 2025.08.07 (18:29)
임기 만료를 3개월 앞두고 이한준 한국토지주택공사(LH) 사장이 사표를 제출했습니다.
LH에 따르면 이 사장은 지난 5일 국토교통부에 사의를 표명했습니다.
이 사장은 지난달 9일 사내 게시판을 통해 새로운 국토부 장관이 발표되는 대로 거취를 임명권자에게 일임할 것이라고 밝혔는데, 김윤덕 국토부 장관이 취임하자 사표를 제출한 것입니다.
이 사장은 윤석열 정부 때인 2022년 11월 LH 사장으로 취임했으며, 오는 11월 3년 임기가 끝납니다.
이 사장의 사표는 아직 수리되지 않았습니다.
새 정부 출범 이후 사의를 표명한 국토부 산하 공공기관장은 유병태 주택도시보증공사(HUG) 사장 이후 두 번째입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
조지현 기자 cho2008@kbs.co.kr
