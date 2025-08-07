‘불친절·비위생 논란’…여수시, 자정 결의대회 개최
입력 2025.08.07 (18:27)
최근 여수의 한 식당과 숙박업소에서 불친절과 비위생 논란이 잇따라 제기되면서 여수시와 음식·숙박업 영업주가 '친절 실천 자정 결의대회'를 개최했습니다.
음식·숙박업주 200여 명은 오늘(7일) 여수시청 앞에서 결의대회를 열고, 친절과 정직한 가격 등 실천 항목을 담은 결의문을 낭독했습니다.
여수시도 관련 부서와 유관기관이 참여한 '음식·숙박업소 불친절, 비위생 관련 긴급 대책회의'를 열고 현장 집중 점검과 친절 응대 교육 강화 등의 개선 대책을 논의했습니다.
앞서 지난달 여수의 한 식당에서는 1인 손님을 홀대한 영상이 온라인으로 퍼지면서 불친절 논란을 빚었습니다.
또 여수 한 호텔에서는 '걸레'라고 적힌 수건이 제공돼 비위생으로 여론의 뭇매를 맞았습니다.
