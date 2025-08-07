공연 1만 원·전시 3천 원 할인권 내일 배포
입력 2025.08.07 (18:29) 수정 2025.08.07 (18:35)
문화체육관광부가 공연 만 원 할인권 50만 장과 전시 3천 원 할원권 160만 장을 내일 오전 10시부터 온라인을 통해 선착순 배포합니다.
할인권을 받으려면 인터파크, 멜론티켓, 타임티켓, 티켓링크, 예스24 등 온라인 예매처 5곳 중에 접속해 한 사람당 2매까지 신청하면 됩니다.
공연은 만 5천 원 이상, 전시는 5천 원 이상 결제 시 할인권이 적용되며, 9월 19일까지 사용할 수 있습니다.
