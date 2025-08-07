미얀마 양곤서 한국인 남성 피살…“강도 추정”
입력 2025.08.07 (18:39) 수정 2025.08.07 (18:41)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
미얀마 최대 도시 양곤에서 한국인 남성이 자신의 사무실에서 피살돼 현지 경찰이 조사에 나섰습니다.
7일(현지시간) 현지 매체 DVB에 따르면 지난 2일 양곤의 마양곤 지역에 있는 한 건물 사무실에서 한국인 남성 A씨가 숨진 채 발견됐습니다.
이 건물 주민은 매체에 “범인이 사무실에 침입해 남성을 살해한 것으로 보인다”라며 A씨의 부하 직원들이 현장에서 시신을 발견했고 현재 경찰이 수사를 진행 중이라고 말했습니다.
경찰은 강도가 살인으로 이어진 것으로 추정하고 있다고 이 매체는 전했습니다.
이번 사건과 관련해 한국 외교부는 “우리 공관은 해당 사안을 인지하고 있으며, 미얀마 수사 당국에 신속한 수사를 요청하는 등 필요한 영사 조력을 제공하고 있다”고 밝혔습니다.
미얀마는 2021년 2월 군사 쿠데타 이후 전국 곳곳이 내전에 휘말리면서 치안이 매우 불안한 상태입니다.
DVB에 따르면 미얀마에서는 지난해 967건의 살인 사건이 신고됐으며, 이 중 151건이 양곤 지역에서 발생했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / DVB 홈페이지 캡처]
7일(현지시간) 현지 매체 DVB에 따르면 지난 2일 양곤의 마양곤 지역에 있는 한 건물 사무실에서 한국인 남성 A씨가 숨진 채 발견됐습니다.
이 건물 주민은 매체에 “범인이 사무실에 침입해 남성을 살해한 것으로 보인다”라며 A씨의 부하 직원들이 현장에서 시신을 발견했고 현재 경찰이 수사를 진행 중이라고 말했습니다.
경찰은 강도가 살인으로 이어진 것으로 추정하고 있다고 이 매체는 전했습니다.
이번 사건과 관련해 한국 외교부는 “우리 공관은 해당 사안을 인지하고 있으며, 미얀마 수사 당국에 신속한 수사를 요청하는 등 필요한 영사 조력을 제공하고 있다”고 밝혔습니다.
미얀마는 2021년 2월 군사 쿠데타 이후 전국 곳곳이 내전에 휘말리면서 치안이 매우 불안한 상태입니다.
DVB에 따르면 미얀마에서는 지난해 967건의 살인 사건이 신고됐으며, 이 중 151건이 양곤 지역에서 발생했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / DVB 홈페이지 캡처]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 미얀마 양곤서 한국인 남성 피살…“강도 추정”
-
- 입력 2025-08-07 18:39:15
- 수정2025-08-07 18:41:14
미얀마 최대 도시 양곤에서 한국인 남성이 자신의 사무실에서 피살돼 현지 경찰이 조사에 나섰습니다.
7일(현지시간) 현지 매체 DVB에 따르면 지난 2일 양곤의 마양곤 지역에 있는 한 건물 사무실에서 한국인 남성 A씨가 숨진 채 발견됐습니다.
이 건물 주민은 매체에 “범인이 사무실에 침입해 남성을 살해한 것으로 보인다”라며 A씨의 부하 직원들이 현장에서 시신을 발견했고 현재 경찰이 수사를 진행 중이라고 말했습니다.
경찰은 강도가 살인으로 이어진 것으로 추정하고 있다고 이 매체는 전했습니다.
이번 사건과 관련해 한국 외교부는 “우리 공관은 해당 사안을 인지하고 있으며, 미얀마 수사 당국에 신속한 수사를 요청하는 등 필요한 영사 조력을 제공하고 있다”고 밝혔습니다.
미얀마는 2021년 2월 군사 쿠데타 이후 전국 곳곳이 내전에 휘말리면서 치안이 매우 불안한 상태입니다.
DVB에 따르면 미얀마에서는 지난해 967건의 살인 사건이 신고됐으며, 이 중 151건이 양곤 지역에서 발생했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / DVB 홈페이지 캡처]
7일(현지시간) 현지 매체 DVB에 따르면 지난 2일 양곤의 마양곤 지역에 있는 한 건물 사무실에서 한국인 남성 A씨가 숨진 채 발견됐습니다.
이 건물 주민은 매체에 “범인이 사무실에 침입해 남성을 살해한 것으로 보인다”라며 A씨의 부하 직원들이 현장에서 시신을 발견했고 현재 경찰이 수사를 진행 중이라고 말했습니다.
경찰은 강도가 살인으로 이어진 것으로 추정하고 있다고 이 매체는 전했습니다.
이번 사건과 관련해 한국 외교부는 “우리 공관은 해당 사안을 인지하고 있으며, 미얀마 수사 당국에 신속한 수사를 요청하는 등 필요한 영사 조력을 제공하고 있다”고 밝혔습니다.
미얀마는 2021년 2월 군사 쿠데타 이후 전국 곳곳이 내전에 휘말리면서 치안이 매우 불안한 상태입니다.
DVB에 따르면 미얀마에서는 지난해 967건의 살인 사건이 신고됐으며, 이 중 151건이 양곤 지역에서 발생했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / DVB 홈페이지 캡처]
-
-
정창화 기자 hwa@kbs.co.kr정창화 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.