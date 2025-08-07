국제

미얀마 양곤서 한국인 남성 피살…“강도 추정”

입력 2025.08.07 (18:39) 수정 2025.08.07 (18:41)

미얀마 최대 도시 양곤에서 한국인 남성이 자신의 사무실에서 피살돼 현지 경찰이 조사에 나섰습니다.

7일(현지시간) 현지 매체 DVB에 따르면 지난 2일 양곤의 마양곤 지역에 있는 한 건물 사무실에서 한국인 남성 A씨가 숨진 채 발견됐습니다.

이 건물 주민은 매체에 “범인이 사무실에 침입해 남성을 살해한 것으로 보인다”라며 A씨의 부하 직원들이 현장에서 시신을 발견했고 현재 경찰이 수사를 진행 중이라고 말했습니다.

경찰은 강도가 살인으로 이어진 것으로 추정하고 있다고 이 매체는 전했습니다.

이번 사건과 관련해 한국 외교부는 “우리 공관은 해당 사안을 인지하고 있으며, 미얀마 수사 당국에 신속한 수사를 요청하는 등 필요한 영사 조력을 제공하고 있다”고 밝혔습니다.

미얀마는 2021년 2월 군사 쿠데타 이후 전국 곳곳이 내전에 휘말리면서 치안이 매우 불안한 상태입니다.

DVB에 따르면 미얀마에서는 지난해 967건의 살인 사건이 신고됐으며, 이 중 151건이 양곤 지역에서 발생했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / DVB 홈페이지 캡처]

[사진 출처 : 연합뉴스 / DVB 홈페이지 캡처]
정창화
정창화 기자

