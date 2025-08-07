수단 공군, UAE항공기 격추…“콜롬비아 용병 40명 숨져”

수단 공군이 반군 신속지원군(RSF)이 통제하는 서부 다르푸르의 한 공항에 착륙하던 아랍에미리트(UAE) 항공기를 격추해 콜롬비아 용병 40명이 숨졌다고 AFP통신이 현지 시각 7일 보도했습니다.



수단 국영TV에 따르면 수단 공군은 전날 오전 서부 남다르푸르주 니알라 국제공항 활주로를 기습 공격했습니다.



이 공격으로 공항에 착륙하던 UAE 항공기가 완전히 파괴됐으며 이 항공기에 타고 있던 콜롬비아 용병 전원이 숨졌다고 공군은 전했습니다.



국영TV는 이 항공기가 RSF에 지원될 외국 용병과 군사 장비를 싣고 걸프 지역의 한 공군기지에서 이륙했다고 보도했습니다.



RSF와 UAE 측은 입장을 내지 않았다고 AFP통신은 덧붙였습니다.



군부가 주도하는 수단 정부는 지난 4일 UAE가 RSF를 위해 콜롬비아 용병을 모집하고 자금을 지원했다고 비난한 바 있습니다.



지난 5월에는 RSF를 지원한다는 이유로 UAE를 적성국으로 지정하고 단교하기도 했습니다.



수단 정부군은 2년 넘게 이어지는 내전에서 UAE가 RSF에 무기를 지원하고 있다고 비난해 왔고, UAE는 이를 전면 부인하고 있습니다.



1956년 독립 이후 잦은 내전과 정치 불안을 겪은 수단에서는 군부 최고지도자 압델 파타 부르한과 RSF 사령관 모하메드 함단 다갈로의 권력 투쟁 끝에 2023년 4월 15일부터 정부군과 RSF 사이에 내전이 지속되고 있습니다.



RSF는 서부의 알파시르를 제외한 다르푸르 지역을 대부분 장악하고 하르툼도 한때 점령했으나 중부와 동부에서 밀리며 지난 3월 말 하르툼을 정부군에 내줬습니다.



이후 수단 정부군은 동부와 북부·중부 권역을, RSF는 서부의 다르푸르 대부분과 남부 권역 일부를 각각 통제하며 대치하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 구글지도 캡처]



