국제

독일 ‘의회 습격 모의’ 극우 조직원 3명 체포

입력 2025.08.07 (18:44) 수정 2025.08.07 (18:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

독일에서 무력 쿠데타를 준비한 극우단체 조직원 3명이 체포됐다고 일간 쥐트도이체차이퉁(SZ) 등 현지 매체들이 7일(현지시간) 보도했습니다.

독일 바이에른주 경찰은 이날 오전 연방의회 공격을 모의한 혐의 등으로 남성 용의자 3명을 체포하고 이들의 주거지 등 8곳을 압수수색했습니다.

이들은 일명 라이히스뷔르거(제국시민) 운동에 동조해 의회 습격을 준비하면서 2022년 4월 바이에른의 옛 연방군 사격장에서 총기 훈련에 참여했다고 경찰은 밝혔습니다.

라이히스뷔르거는 현재 연방공화국 체제를 부정하고 옛 독일제국 부활을 모의하는 극우 운동 세력으로, 이들은 전직 부동산 사업가 ‘하인리히 13세 왕자’를 원수로 하는 새 국가를 세우고 제2차 세계대전 승전국과 패전 처리를 다시 협상해야 한다고 주장합니다.

경찰은 이날 체포한 3명을 포함해 40∼61세 피의자 6명을 추가 수사 중이라고 밝혔습니다.

독일 당국은 이들을 반헌법적 테러조직으로 보고 있으며, 검찰은 2023년 하인리히 13세를 비롯한 제국시민 운동가 27명을 기소했습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 독일 ‘의회 습격 모의’ 극우 조직원 3명 체포
    • 입력 2025-08-07 18:44:08
    • 수정2025-08-07 18:44:53
    국제
독일에서 무력 쿠데타를 준비한 극우단체 조직원 3명이 체포됐다고 일간 쥐트도이체차이퉁(SZ) 등 현지 매체들이 7일(현지시간) 보도했습니다.

독일 바이에른주 경찰은 이날 오전 연방의회 공격을 모의한 혐의 등으로 남성 용의자 3명을 체포하고 이들의 주거지 등 8곳을 압수수색했습니다.

이들은 일명 라이히스뷔르거(제국시민) 운동에 동조해 의회 습격을 준비하면서 2022년 4월 바이에른의 옛 연방군 사격장에서 총기 훈련에 참여했다고 경찰은 밝혔습니다.

라이히스뷔르거는 현재 연방공화국 체제를 부정하고 옛 독일제국 부활을 모의하는 극우 운동 세력으로, 이들은 전직 부동산 사업가 ‘하인리히 13세 왕자’를 원수로 하는 새 국가를 세우고 제2차 세계대전 승전국과 패전 처리를 다시 협상해야 한다고 주장합니다.

경찰은 이날 체포한 3명을 포함해 40∼61세 피의자 6명을 추가 수사 중이라고 밝혔습니다.

독일 당국은 이들을 반헌법적 테러조직으로 보고 있으며, 검찰은 2023년 하인리히 13세를 비롯한 제국시민 운동가 27명을 기소했습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
정창화
정창화 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산
[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다

[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다
[단독] ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 소속이었다…“어제 해촉”

[단독] ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 소속이었다…“어제 해촉”
[단독] ‘양호’ 등급에도 붕괴… ‘안전등급제’는 면피용?

[단독] ‘양호’ 등급에도 붕괴… ‘안전등급제’는 면피용?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.