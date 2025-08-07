독일 ‘의회 습격 모의’ 극우 조직원 3명 체포

독일에서 무력 쿠데타를 준비한 극우단체 조직원 3명이 체포됐다고 일간 쥐트도이체차이퉁(SZ) 등 현지 매체들이 7일(현지시간) 보도했습니다.



독일 바이에른주 경찰은 이날 오전 연방의회 공격을 모의한 혐의 등으로 남성 용의자 3명을 체포하고 이들의 주거지 등 8곳을 압수수색했습니다.



이들은 일명 라이히스뷔르거(제국시민) 운동에 동조해 의회 습격을 준비하면서 2022년 4월 바이에른의 옛 연방군 사격장에서 총기 훈련에 참여했다고 경찰은 밝혔습니다.



라이히스뷔르거는 현재 연방공화국 체제를 부정하고 옛 독일제국 부활을 모의하는 극우 운동 세력으로, 이들은 전직 부동산 사업가 ‘하인리히 13세 왕자’를 원수로 하는 새 국가를 세우고 제2차 세계대전 승전국과 패전 처리를 다시 협상해야 한다고 주장합니다.



경찰은 이날 체포한 3명을 포함해 40∼61세 피의자 6명을 추가 수사 중이라고 밝혔습니다.



독일 당국은 이들을 반헌법적 테러조직으로 보고 있으며, 검찰은 2023년 하인리히 13세를 비롯한 제국시민 운동가 27명을 기소했습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



