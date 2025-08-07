경찰, ‘이 대통령 발언 왜곡 혐의’ 고발된 전한길 조사

지난 대선 당시 민주당 대선 후보였던 이재명 대통령 발언을 왜곡해 유포한 혐의로 고발된 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨가 오늘(7일) 경찰 조사를 받았습니다.



서울 영등포경찰서는 오늘 오후 공직선거법상 허위사실 유포 혐의로 고발된 전 씨를 불러 조사했다고 밝혔습니다.



전 씨는 지난 5월 7일 자신의 유튜브 채널에 ‘이재명, 공공기관에 성소수자 30% 채용 차별금지법 제정’이라는 제목의 동영상을 올렸습니다.



민주당은 같은 달 27일 이 영상을 두고 “명백한 발언 왜곡이자 허위 사실 공표”라며 “이 후보의 당시 발언은 사회적 소수에 해당하는 여성이 30%를 넘길 수 있게 하겠다는 언급이었고, 나아가 남성의 경우도 소위 ‘여초기관’에서 30%를 보장하겠다는 맥락이었다”고 밝혔습니다.



그러면서 “전 씨가 최소한의 사실관계조차 확인하지 않고 왜곡, 조작된 영상을 게재했다”며 전 씨를 경찰에 고발했습니다.



