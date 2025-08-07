사회

경찰, ‘이 대통령 발언 왜곡 혐의’ 고발된 전한길 조사

입력 2025.08.07 (18:48) 수정 2025.08.07 (18:49)

지난 대선 당시 민주당 대선 후보였던 이재명 대통령 발언을 왜곡해 유포한 혐의로 고발된 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨가 오늘(7일) 경찰 조사를 받았습니다.

서울 영등포경찰서는 오늘 오후 공직선거법상 허위사실 유포 혐의로 고발된 전 씨를 불러 조사했다고 밝혔습니다.

전 씨는 지난 5월 7일 자신의 유튜브 채널에 ‘이재명, 공공기관에 성소수자 30% 채용 차별금지법 제정’이라는 제목의 동영상을 올렸습니다.

민주당은 같은 달 27일 이 영상을 두고 “명백한 발언 왜곡이자 허위 사실 공표”라며 “이 후보의 당시 발언은 사회적 소수에 해당하는 여성이 30%를 넘길 수 있게 하겠다는 언급이었고, 나아가 남성의 경우도 소위 ‘여초기관’에서 30%를 보장하겠다는 맥락이었다”고 밝혔습니다.

그러면서 “전 씨가 최소한의 사실관계조차 확인하지 않고 왜곡, 조작된 영상을 게재했다”며 전 씨를 경찰에 고발했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
민정희 기자

