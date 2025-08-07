국제

우크라이나, 갤럽 여론조사 결과 협상론이 결사항전론보다 우세

입력 2025.08.07 (18:48) 수정 2025.08.07 (18:51)

3년 넘게 러시아와 전쟁 중인 우크라이나에서 협상을 통해 전쟁을 종식해야 한다는 여론이 결사 항전 여론을 훨씬 앞지른 것으로 나타났습니다.

여론조사기관 갤럽이 우크라이나에 거주하는 15세 이상 1천여명을 대상으로 지난달 실시해 현지시각 7일 발표한 조사에서 응답자의 69%는 '가능한 한 빨리 전쟁 종식을 위한 협상을 추진해야 한다'고 답했습니다.

이런 협상론은 전쟁이 시작된 해인 2022년과 이듬해인 2023년엔 각각 22%, 27%에 그쳤으나, 지난해에 52%로 급증한 데 이어 올해는 10명 중 7명이 찬성하는 수준으로 올라섰습니다.

반대로 '승리할 때까지 계속 싸워야 한다'는 결사항전 여론은 2022년 73%에 달했으나, 2023년에 63%로 떨어졌고, 지난해 38%에 이어 올해 24%로 급감했습니다.

이는 전쟁의 장기화에 따른 우크라이나인들의 피로감이 반영된 결과로 보입니다.

다만 우크라이나 국민 대다수가 협상을 통한 종전을 지지하고 있지만, 교전이 곧 끝날 것이라는 전망에는 회의적인 것으로 조사됐습니다.

향후 1년 이내에 교전이 끝날 가능성이 높지 않다는 답변은 68%에 달했지만, 가능성이 다소 또는 매우 있다는 응답은 25%에 그쳤습니다.

최대 군사 지원국인 미국에 대한 인식은 크게 나빠졌습니다.

미국의 리더십을 지지하는 여론은 16%로, 2022년 66%를 기록한 후 2023년 53%, 지난해 37%에 이어 급락세를 이어갔습니다.

이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 올해 1월 취임한 이후 군사지원과 종전방안 등을 두고 양국 사이에 긴장이 고조된 것이 영향을 미친 것으로 분석됩니다.

다만, 미국이 우크라이나와 러시아의 평화 협상에서 중요한 역할을 해야 한다는 응답은 70%로, 미국의 개입을 지지하는 여론은 높았습니다.

우크라이나가 북대서양조약기구(NATO·나토)와 유럽연합(EU) 가입을 희망하고 있는 가운데, 조기 가입 가능성에 대한 낙관론도 크게 줄었습니다.

응답자의 32%만이 10년 이내 나토 가입을 기대했고, 33%는 가입이 절대 이뤄지지 않을 것으로 예상했습니다.

EU 가입에 대해서도 52%만이 10년 이내 가입을 기대했고, 18%는 가입이 불가할 것으로 전망했습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

  우크라이나, 갤럽 여론조사 결과 협상론이 결사항전론보다 우세
    • 입력 2025-08-07 18:48:31
    • 수정2025-08-07 18:51:43
    국제
