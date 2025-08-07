의료계 “전공의 복귀 길 열려 환영…수련병원 혼란 줄여야”

의료계는 오늘(7일) 정부가 사직 전공의들의 복귀 방안을 마련한 것을 환영하면서도 초과 정원 인정에 따른 수련 병원의 혼란을 줄이기 위한 지원 필요성을 제기했습니다.



김성근 대한의사협회 대변인은 “힘겨운 시간을 보낸 전공의들이 돌아올 길이 열리게 돼 기쁘게 생각한다”며 “수련 당사자들이 모인 협의체의 결론을 존중한다”고 밝혔습니다.



그러면서 “각 수련병원에 대한 지원책이 명시되지 못한 점은 아쉽지만 다음 단계에서 잘 논의될 것으로 생각한다”고 덧붙였습니다.



복지부가 사직 전공의들이 원래 근무하던 병원에 복귀할 경우 병원에서 자율적으로 채용하도록 한 것은 무책임하다는 지적도 나왔습니다.



서울시의사회는 성명을 내고 “전공의 수련은 단순한 채용이나 고용 문제가 아니라, 국가가 책임져야 할 공적 교육과정”이라며 “복지부는 정원만 허용하고 채용은 수련병원이 결정하라는 식으로 병원과 학회, 전공의 개인에게 부담을 전가하고 있다”고 지적했습니다.



그러면서 “전공의 수련 복귀와 정원 인정 문제에 있어 정부가 직접 책임지는 명확하고 공정한 기준을 즉각 마련하라”고 촉구했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



