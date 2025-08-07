[영상] 손흥민, 검정 골드 유니폼 입던 날 ‘LA는 손흥민 앓이 중’
입력 2025.08.07 (19:01)
토트넘 생활을 끝내고 미국 MLS 무대로 이적한 손흥민이 LAFC 유니폼을 들고 공식 입단식을 치렀습니다. 제2의 축구 인생을 시작한 손흥민은 제로(0)에서 다시 시작하겠다며 LA에서 은퇴하며 헤어질 때도 여전히 레전드로 남고 싶다는 포부도 밝혔는데요. 한국 교민들 역시 LA 홈구장을 들러 손흥민 유니폼을 사고 기념 사진도 찍는 등 벌써부터 손흥민 앓이가 시작됐습니다. 손흥민의 LAFC 입단식에서 무슨 일이 일어났는지 함께 보시죠.
