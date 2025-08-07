뉴스7(춘천) ‘3대 특검’ 수사

尹 2차 체포집행 무산…김건희 구속영장 청구

입력 2025.08.07 (19:01)

[뉴스7 강원 오프닝]

전공의 복귀 가시화…지방의료 위기 여전

김건희 특검팀이 오늘(7일) 오전, 윤석열 전 대통령에 대한 2차 체포영장 재집행에 나섰지만, 또다시 무산됐습니다.

특검팀은 "물리력을 행사하는 등의 방법으로 체포영장 집행을 했지만, 피의자의 완강한 거부로 부상 등이 우려돼 집행을 중단했다"고 설명했습니다.

한편, 김건희 특검팀은 오늘(7일), 서울중앙지법에 김건희 여사에 대한 구속영장을 청구했습니다.

혐의는 자본시장법과 정치자금법 위반, 특가법상 알선 수재 등입니다.

법원은 이달(8월) 12일 김건희 여사에 대한 구속영장 심사를 진행합니다.

최현서
최현서 기자

