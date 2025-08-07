“수박 사 먹기 부담”…폭염·폭우에 물가 비상

동영상 고정 취소

[앵커]



기록적인 폭염·폭우로 인해 채소와 과일 가격이 치솟아 먹거리 물가에 비상이 걸렸습니다.



특히 수박처럼 제철 과일이나 수산물 가격이 급등했습니다.



강성원 기자가 취재했습니다.



[리포트]



부산의 한 전통시장입니다.



좌판대에 신선한 과일이나 채소를 내놨지만 금세 팔리지 않습니다.



계속된 폭염과 폭우로 작황이 좋지 않은 데다 가격마저 급등했기 때문입니다.



[노순옥/전통시장 상인 : "오전에 팔다가 오후 되면 노랑노랑 익어서 다 상하고 버리는 게 많아. 지금 그 정도로 날이 더우니까 어쩔 수 없지."]



여름 제철 과일부터 잎채소까지, 안 오른 게 없습니다.



시민들도 지갑을 열기 쉽지 않습니다.



[이성자/부산 연지동 : "배추가 많이 올랐고 전체적으로 다 올라서 뭐를 딱 찍어서 얘기하기가 어렵습니다."]



지난달 부산 지역 소비자물가지수는 116으로, 전년 동월 대비 2.3% 올랐는데 전국 최고를 기록했습니다.



특히 폭염과 폭우로 산지 출하가 줄고 작황도 나빠, 제철 과일인 수박 가격이 30% 넘게 급등했습니다.



조기나 고등어 등 수산물이나 돼지고기 가격도 크게 올랐습니다.



부산의 외식 물가도 사정은 다르지 않습니다.



여름철에 많이 찾는 삼계탕 가격은 만 6천714원으로 전국에서 4번째로 비쌌고, 냉면 가격은 만 천286원으로 3번째로 비쌌습니다.



경기 불황 장기화로 가뜩이나 팍팍한 살림살이에 들썩이는 먹거리 물가까지, 서민 경제 부담은 더 가중되고 있습니다.



KBS 뉴스 강성원입니다.



촬영기자:이한범/그래픽:조양성



