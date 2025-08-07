뉴스7(부산)

“수박 사 먹기 부담”…폭염·폭우에 물가 비상

입력 2025.08.07 (19:03) 수정 2025.08.07 (19:08)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스7 부산 헤드라인]

[뉴스7 부산 헤드라인]
극한 폭염에 양산 대여…낮은 회수율 골치

극한 폭염에 양산 대여…낮은 회수율 골치

다음
[앵커]

기록적인 폭염·폭우로 인해 채소와 과일 가격이 치솟아 먹거리 물가에 비상이 걸렸습니다.

특히 수박처럼 제철 과일이나 수산물 가격이 급등했습니다.

강성원 기자가 취재했습니다.

[리포트]

부산의 한 전통시장입니다.

좌판대에 신선한 과일이나 채소를 내놨지만 금세 팔리지 않습니다.

계속된 폭염과 폭우로 작황이 좋지 않은 데다 가격마저 급등했기 때문입니다.

[노순옥/전통시장 상인 : "오전에 팔다가 오후 되면 노랑노랑 익어서 다 상하고 버리는 게 많아. 지금 그 정도로 날이 더우니까 어쩔 수 없지."]

여름 제철 과일부터 잎채소까지, 안 오른 게 없습니다.

시민들도 지갑을 열기 쉽지 않습니다.

[이성자/부산 연지동 : "배추가 많이 올랐고 전체적으로 다 올라서 뭐를 딱 찍어서 얘기하기가 어렵습니다."]

지난달 부산 지역 소비자물가지수는 116으로, 전년 동월 대비 2.3% 올랐는데 전국 최고를 기록했습니다.

특히 폭염과 폭우로 산지 출하가 줄고 작황도 나빠, 제철 과일인 수박 가격이 30% 넘게 급등했습니다.

조기나 고등어 등 수산물이나 돼지고기 가격도 크게 올랐습니다.

부산의 외식 물가도 사정은 다르지 않습니다.

여름철에 많이 찾는 삼계탕 가격은 만 6천714원으로 전국에서 4번째로 비쌌고, 냉면 가격은 만 천286원으로 3번째로 비쌌습니다.

경기 불황 장기화로 가뜩이나 팍팍한 살림살이에 들썩이는 먹거리 물가까지, 서민 경제 부담은 더 가중되고 있습니다.

KBS 뉴스 강성원입니다.

촬영기자:이한범/그래픽:조양성

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “수박 사 먹기 부담”…폭염·폭우에 물가 비상
    • 입력 2025-08-07 19:03:27
    • 수정2025-08-07 19:08:07
    뉴스7(부산)
[앵커]

기록적인 폭염·폭우로 인해 채소와 과일 가격이 치솟아 먹거리 물가에 비상이 걸렸습니다.

특히 수박처럼 제철 과일이나 수산물 가격이 급등했습니다.

강성원 기자가 취재했습니다.

[리포트]

부산의 한 전통시장입니다.

좌판대에 신선한 과일이나 채소를 내놨지만 금세 팔리지 않습니다.

계속된 폭염과 폭우로 작황이 좋지 않은 데다 가격마저 급등했기 때문입니다.

[노순옥/전통시장 상인 : "오전에 팔다가 오후 되면 노랑노랑 익어서 다 상하고 버리는 게 많아. 지금 그 정도로 날이 더우니까 어쩔 수 없지."]

여름 제철 과일부터 잎채소까지, 안 오른 게 없습니다.

시민들도 지갑을 열기 쉽지 않습니다.

[이성자/부산 연지동 : "배추가 많이 올랐고 전체적으로 다 올라서 뭐를 딱 찍어서 얘기하기가 어렵습니다."]

지난달 부산 지역 소비자물가지수는 116으로, 전년 동월 대비 2.3% 올랐는데 전국 최고를 기록했습니다.

특히 폭염과 폭우로 산지 출하가 줄고 작황도 나빠, 제철 과일인 수박 가격이 30% 넘게 급등했습니다.

조기나 고등어 등 수산물이나 돼지고기 가격도 크게 올랐습니다.

부산의 외식 물가도 사정은 다르지 않습니다.

여름철에 많이 찾는 삼계탕 가격은 만 6천714원으로 전국에서 4번째로 비쌌고, 냉면 가격은 만 천286원으로 3번째로 비쌌습니다.

경기 불황 장기화로 가뜩이나 팍팍한 살림살이에 들썩이는 먹거리 물가까지, 서민 경제 부담은 더 가중되고 있습니다.

KBS 뉴스 강성원입니다.

촬영기자:이한범/그래픽:조양성
강성원
강성원 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산
[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다

[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다
[단독] ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 소속이었다…“어제 해촉”

[단독] ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 소속이었다…“어제 해촉”
[단독] ‘양호’ 등급에도 붕괴… ‘안전등급제’는 면피용?

[단독] ‘양호’ 등급에도 붕괴… ‘안전등급제’는 면피용?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.