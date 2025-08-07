‘한국 15%’ 미 상호 관세 시작…일본 당황·인도 반발, 벌써 잡음

동영상 고정 취소

전 세계를 상대로 한 미국의 상호 관세가 한국 시간 오늘 오후, 발효됐습니다.



한국 15%를 비롯해 미국에 수입되는 각국 상품에는 10에서 최대 41%의 상호 관세가 부과됩니다.



트럼프 미국 대통령은 자화자찬에 나섰는데, 벌써부터 잡음도 일고 있습니다.



박석호 기자입니다.



미국 동부 시각 7일 0시, 우리 시각 오늘 오후 1시 직전, 트럼프 미국 대통령이 SNS에 글을 올렸습니다.



"이제 자정이 됐다, 수십억 달러의 관세가 미국으로 흘러들어온다"며 상호 관세 발효를 자축했습니다.



이로써 우리나라 15%를 비롯해 영국 10%에서 시리아 41%에 이르기까지, 68개국과 유럽연합은 새로운 관세 부담을 지게 됐습니다.



하지만 시작부터 잡음이 일고 있습니다.



일본은 합의 내용이 명확하지 않아 논란입니다.



일본 정부는 기존 관세와 15% 상호 관세 중 높은 숫자 하나만 적용된다는 입장인데, 미국 관보엔 이런 내용이 명시되지 않았습니다.



미국에 수입되는 일본산 쇠고기의 기존 관세는 26.4%, 일본은 더 높은, 기존 관세만 부과된다는 입장이지만, 미국 해석대로라면 여기에 상호 관세 15%를 더해야 합니다.



[하야시 요시마사/일본 관방장관 : "현재 방미 중인 아카자와 경제재생상도 미국 측에 대해 상호 관세에 대한 합의 내용을 다시 확인했습니다."]



인도는 보복 관세를 검토 중입니다.



러시아 석유를 수입한다는 이유로 추가 관세까지 총 50%를 부과받았기 때문입니다.



[나렌드라 타네자/인도 에너지독립연구소장 : "(러시아 석유 수입은) 상업적 거래일 뿐입니다. 인도는 에너지 부족 국가입니다. 88~89%를 수입하는데 러시아가 할인해 주니까 (사는 겁니다)."]



39%가 책정된 스위스는 대통령이 직접 미국을 찾았지만 러트닉 상무장관과도 만나지 못했습니다.



35%의 관세율이 적용된 캐나다는 멕시코와 공동 전선을 형성하는 등 세계 각국이 대책을 고심중입니다.



KBS 뉴스 박석호입니다.



