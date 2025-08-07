극한 폭염에 양산 대여…낮은 회수율 골치

동영상 고정 취소

계속되는 불볕더위에 일부 기초단체가 온열질환을 줄일 수 있게 양산을 무료로 대여해주고 있는데요,



낮은 회수율이 골치입니다.



빌려 간 양산의 절반가량은 원래 자리로 돌아오지 않고 있습니다.



서정윤 기자가 취재했습니다.



뙤약볕이 내리쬐는 부산 도심.



점심시간, 거리로 나선 사람들이 삼삼오오 양산을 펼쳐 들었습니다.



뜨거운 햇볕을 가리려고 양산을 쓰는 남성도 종종 눈에 띕니다.



[이동우/부산시 수영구 : "양산 없이는 못 다닐 것 같아서 썼습니다. 처음에는 어색했는데 모자 쓰고 다니는 거 하고 이거 쓰고 다니는 거 하고 완전히 별천지더라고요."]



실제로 양산을 쓰면 체감온도가 10도가량 낮아지는 효과가 있습니다.



이렇다 보니 부산에서는 동구와 해운대구 등 기초단체 7곳이 온열질환 예방 차원에서 '양심 양산 대여소'를 운영 중입니다.



이 관리대장에 이름과 연락처, 반납 일자를 적으면 양산을 무료로 대여할 수 있습니다.



문제는 낮은 회수율입니다.



행정복지센터와 구청 등 양산 대여소 100여 곳에 비치된 양산 3천여 개 가운데 반납된 양산은 절반가량에 불과합니다.



[신봉일/부산 동구청 안전예방과 : "좋은 마음으로 빌려드리는 건데 그렇다고 저희가 전화드려서 독촉하기도 조금 애매한 상황이라서…."]



양산 한 개 가격은 만 원 안팎입니다.



매년 양산을 다시 구입하는 데 수천만 원씩 쓰고 있습니다.



[부산 ○○구청 관계자/음성변조 : "반납이 안 된 게 한 65% 정도 되잖아요? 그러면 65%는 저희가 또 올해 예산으로 구입해서 다시 또 충당하고…."]



여름철 폭염 속 더는 낯설지 않은 양산 풍경.



예산 낭비를 막으려면 양산 회수율을 어떻게 높일지, 실효성 있는 관리 방안이 필요합니다.



KBS 뉴스 서정윤입니다.



촬영기자:김기태/그래픽:김소연/자료조사:옥민지



