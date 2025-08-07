김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산
입력 2025.08.07 (19:06) 수정 2025.08.07 (19:08)
특검의 소환 조사 하루 만에 김건희 여사에 대한 구속영장이 청구됐습니다.
김건희 특검팀은 자본시장법과 정치자금법 위반 등의 혐의로 오늘 오후 서울중앙지법에 김 여사에 대한 구속영장을 청구했다고 밝혔습니다.
특검법에 명시된 16개 의혹 가운데 이번 구속영장에는 일부 혐의만 적용했으며 구속영장 요건에 모두 해당한다는 게 특검의 판단입니다.
김 여사에 대한 법원의 구속영장 심사는 다음주 화요일인 12일에 열립니다.
이런 가운데 오늘 오전 8시 25분부터 시작된 윤석열 전 대통령에 대한 2차 체포영장 집행은 1시간 반도 안 돼 중단됐습니다.
특검팀은 "윤 전 대통령이 완강하게 거부하고, 부상 우려가 있다는 의견을 받아들여 집행을 중단했다"고 설명했습니다.
