윤석열 체포 또 실패…김건희 구속영장 청구

동영상 고정 취소

김건희 특검팀이 '공천 개입' 의혹 조사를 거부하는 윤석열 전 대통령에 대한 체포 영장 재집행에 나섰지만 또 실패했습니다.



특검팀은 "물리력도 행사했지만 윤 전 대통령이 완강히 거부했고, 부상 우려가 있어 집행을 중단했다"고 밝혔으며, 윤 전 대통령 변호인들은 "망신주기식 수사"라고 반발했습니다.



특검팀은 또 첫 소환조사 하루 만인 오늘 김건희 여사에 대해 주가 조작 등의 혐의로 구속영장을 청구했습니다.



김 여사에 대한 구속영장 심사는 오는 12일 오전 서울중앙지법에서 열릴 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!