정치

우원식 의장, 내란특검 참고인 출석…“尹, 체포 거부해도 진실 드러난다”

입력 2025.08.07 (19:13) 수정 2025.08.07 (19:51)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

우원식 국회의장이 오늘(7일) 내란 특검에 참고인 신분으로 출석했습니다.

우 의장은 오늘 오전 서울 서초구 서울고검 청사에 마련된 내란 특검 사무실에 출석해 지난해 12월 3일 선포된 비상계엄을 해제하기까지의 과정과 국회가 입은 피해 등을 진술하고, 7시간 반 만에 조사를 마쳤습니다.

우 의장은 조사를 마치고 나오며 “오늘 저의 진술이 역사와 정의를 세우고 사실을 밝히는 데에 도움이 됐으면 좋겠다”고 밝혔습니다.

윤석열 전 대통령의 체포영장 집행 거부는 “참 부끄러운 일”이라고 지적했습니다.

우 의장은 “한 때 국가를 대표하는 분이었는데, 국민들 보기가 부끄럽다는 생각이 든다”며 “최소한의 품위를 지켜달라”고 했습니다.

또한 “체포를 거부한다고 해서 진실이 없어지는 건 아니다”라며 “지금이라도 수사를 받으라”고 촉구했습니다.

우 의장은 오늘 오전 9시 39분쯤 특검에 출석하며 “비상계엄으로 일어난 내란 사태의 진상을 국민들에게 밝히는 것은 역사적으로 꼭 필요한 책임”이라고 발언했습니다.

직접 출석을 결정한 이유로는 “서면 등 다른 방식으로 조사할 수 있지만, 국회의장이 직접 출석해 진상을 밝히는 데에 협조하는 것이 특검을 출범시킨 정신에 맞는다”고 설명했습니다.

이어 “국회는 비상계엄으로 침탈당한 기관이자, 헌법과 법률에 따라 국민과 함께 비상계엄을 해제시킨 기관”이라며 “의장의 진실 규명은 당연한 책무로, 오늘 진술을 통해 비상계엄 관련 법적, 정치적 정의를 바로 세우는 일에 최선을 다하겠다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 우원식 의장, 내란특검 참고인 출석…“尹, 체포 거부해도 진실 드러난다”
    • 입력 2025-08-07 19:13:58
    • 수정2025-08-07 19:51:36
    정치
우원식 국회의장이 오늘(7일) 내란 특검에 참고인 신분으로 출석했습니다.

우 의장은 오늘 오전 서울 서초구 서울고검 청사에 마련된 내란 특검 사무실에 출석해 지난해 12월 3일 선포된 비상계엄을 해제하기까지의 과정과 국회가 입은 피해 등을 진술하고, 7시간 반 만에 조사를 마쳤습니다.

우 의장은 조사를 마치고 나오며 “오늘 저의 진술이 역사와 정의를 세우고 사실을 밝히는 데에 도움이 됐으면 좋겠다”고 밝혔습니다.

윤석열 전 대통령의 체포영장 집행 거부는 “참 부끄러운 일”이라고 지적했습니다.

우 의장은 “한 때 국가를 대표하는 분이었는데, 국민들 보기가 부끄럽다는 생각이 든다”며 “최소한의 품위를 지켜달라”고 했습니다.

또한 “체포를 거부한다고 해서 진실이 없어지는 건 아니다”라며 “지금이라도 수사를 받으라”고 촉구했습니다.

우 의장은 오늘 오전 9시 39분쯤 특검에 출석하며 “비상계엄으로 일어난 내란 사태의 진상을 국민들에게 밝히는 것은 역사적으로 꼭 필요한 책임”이라고 발언했습니다.

직접 출석을 결정한 이유로는 “서면 등 다른 방식으로 조사할 수 있지만, 국회의장이 직접 출석해 진상을 밝히는 데에 협조하는 것이 특검을 출범시킨 정신에 맞는다”고 설명했습니다.

이어 “국회는 비상계엄으로 침탈당한 기관이자, 헌법과 법률에 따라 국민과 함께 비상계엄을 해제시킨 기관”이라며 “의장의 진실 규명은 당연한 책무로, 오늘 진술을 통해 비상계엄 관련 법적, 정치적 정의를 바로 세우는 일에 최선을 다하겠다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
신지혜
신지혜 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산
[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다

[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다
[단독] ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 소속이었다…“어제 해촉”

[단독] ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 보좌관도 국정기획위 소속이었다…“어제 해촉”
[단독] ‘양호’ 등급에도 붕괴… ‘안전등급제’는 면피용?

[단독] ‘양호’ 등급에도 붕괴… ‘안전등급제’는 면피용?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.