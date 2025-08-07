뉴스7(청주)

김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산

입력 2025.08.07 (19:15) 수정 2025.08.07 (19:58)

김건희 여사 첫 소환 조사 뒤, 하루 만에 구속영장이 청구됐습니다.

김건희 특검은 소환 조사 다음 날인 오늘 오후 1시 20분, 서울중앙지법에 자본시장법과 정치자금법 위반, 특가법상 알선수재 등 3개 혐의로 김 여사에 대한 구속영장을 청구했다고 밝혔습니다.

어제 진행된 소환조사에서 특검은 김 여사에게 도이치모터스 주가조작 등 5개 핵심 의혹에 대해 물었고, 김 여사는 진술을 거부하진 않았지만 혐의 대부분을 부인한 것으로 알려졌습니다.

김 여사에 대한 법원의 구속영장 심사는 다음 주 12일 화요일에 열립니다.

한편, 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 집행은 오늘도 무산됐습니다.

특검은 오전 8시 25분부터 진행된 2차 체포영장 집행에 대해 "윤 전 대통령이 완강하게 거부하고, 부상 우려가 있다는 의견을 받아들여 중단했다"고 설명했습니다.

2차 집행 중단 후 브리핑에서 특검은 최소한의 물리력을 행사했다고 밝혔고, 윤 전 대통령 측은 기자회견을 통해 "10여 명이 달라붙어 윤 전 대통령을 양쪽에서 팔다리를 잡고 차에 태우려고 했다", "그 과정에서 윤 전 대통령이 땅바닥에 떨어지기도 했다"며 당시 상황을 설명했습니다.

윤 전 대통령의 체포영장 기한은 오늘까지이지만, 연장이 가능합니다.

