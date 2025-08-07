김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산
입력 2025.08.07 (19:15) 수정 2025.08.07 (19:58)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
김건희 여사 첫 소환 조사 뒤, 하루 만에 구속영장이 청구됐습니다.
김건희 특검은 소환 조사 다음 날인 오늘 오후 1시 20분, 서울중앙지법에 자본시장법과 정치자금법 위반, 특가법상 알선수재 등 3개 혐의로 김 여사에 대한 구속영장을 청구했다고 밝혔습니다.
어제 진행된 소환조사에서 특검은 김 여사에게 도이치모터스 주가조작 등 5개 핵심 의혹에 대해 물었고, 김 여사는 진술을 거부하진 않았지만 혐의 대부분을 부인한 것으로 알려졌습니다.
김 여사에 대한 법원의 구속영장 심사는 다음 주 12일 화요일에 열립니다.
한편, 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 집행은 오늘도 무산됐습니다.
특검은 오전 8시 25분부터 진행된 2차 체포영장 집행에 대해 "윤 전 대통령이 완강하게 거부하고, 부상 우려가 있다는 의견을 받아들여 중단했다"고 설명했습니다.
2차 집행 중단 후 브리핑에서 특검은 최소한의 물리력을 행사했다고 밝혔고, 윤 전 대통령 측은 기자회견을 통해 "10여 명이 달라붙어 윤 전 대통령을 양쪽에서 팔다리를 잡고 차에 태우려고 했다", "그 과정에서 윤 전 대통령이 땅바닥에 떨어지기도 했다"며 당시 상황을 설명했습니다.
윤 전 대통령의 체포영장 기한은 오늘까지이지만, 연장이 가능합니다.
김건희 특검은 소환 조사 다음 날인 오늘 오후 1시 20분, 서울중앙지법에 자본시장법과 정치자금법 위반, 특가법상 알선수재 등 3개 혐의로 김 여사에 대한 구속영장을 청구했다고 밝혔습니다.
어제 진행된 소환조사에서 특검은 김 여사에게 도이치모터스 주가조작 등 5개 핵심 의혹에 대해 물었고, 김 여사는 진술을 거부하진 않았지만 혐의 대부분을 부인한 것으로 알려졌습니다.
김 여사에 대한 법원의 구속영장 심사는 다음 주 12일 화요일에 열립니다.
한편, 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 집행은 오늘도 무산됐습니다.
특검은 오전 8시 25분부터 진행된 2차 체포영장 집행에 대해 "윤 전 대통령이 완강하게 거부하고, 부상 우려가 있다는 의견을 받아들여 중단했다"고 설명했습니다.
2차 집행 중단 후 브리핑에서 특검은 최소한의 물리력을 행사했다고 밝혔고, 윤 전 대통령 측은 기자회견을 통해 "10여 명이 달라붙어 윤 전 대통령을 양쪽에서 팔다리를 잡고 차에 태우려고 했다", "그 과정에서 윤 전 대통령이 땅바닥에 떨어지기도 했다"며 당시 상황을 설명했습니다.
윤 전 대통령의 체포영장 기한은 오늘까지이지만, 연장이 가능합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 김건희 구속영장 청구…尹 체포영장 2차 집행 무산
-
- 입력 2025-08-07 19:15:06
- 수정2025-08-07 19:58:00
김건희 여사 첫 소환 조사 뒤, 하루 만에 구속영장이 청구됐습니다.
김건희 특검은 소환 조사 다음 날인 오늘 오후 1시 20분, 서울중앙지법에 자본시장법과 정치자금법 위반, 특가법상 알선수재 등 3개 혐의로 김 여사에 대한 구속영장을 청구했다고 밝혔습니다.
어제 진행된 소환조사에서 특검은 김 여사에게 도이치모터스 주가조작 등 5개 핵심 의혹에 대해 물었고, 김 여사는 진술을 거부하진 않았지만 혐의 대부분을 부인한 것으로 알려졌습니다.
김 여사에 대한 법원의 구속영장 심사는 다음 주 12일 화요일에 열립니다.
한편, 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 집행은 오늘도 무산됐습니다.
특검은 오전 8시 25분부터 진행된 2차 체포영장 집행에 대해 "윤 전 대통령이 완강하게 거부하고, 부상 우려가 있다는 의견을 받아들여 중단했다"고 설명했습니다.
2차 집행 중단 후 브리핑에서 특검은 최소한의 물리력을 행사했다고 밝혔고, 윤 전 대통령 측은 기자회견을 통해 "10여 명이 달라붙어 윤 전 대통령을 양쪽에서 팔다리를 잡고 차에 태우려고 했다", "그 과정에서 윤 전 대통령이 땅바닥에 떨어지기도 했다"며 당시 상황을 설명했습니다.
윤 전 대통령의 체포영장 기한은 오늘까지이지만, 연장이 가능합니다.
김건희 특검은 소환 조사 다음 날인 오늘 오후 1시 20분, 서울중앙지법에 자본시장법과 정치자금법 위반, 특가법상 알선수재 등 3개 혐의로 김 여사에 대한 구속영장을 청구했다고 밝혔습니다.
어제 진행된 소환조사에서 특검은 김 여사에게 도이치모터스 주가조작 등 5개 핵심 의혹에 대해 물었고, 김 여사는 진술을 거부하진 않았지만 혐의 대부분을 부인한 것으로 알려졌습니다.
김 여사에 대한 법원의 구속영장 심사는 다음 주 12일 화요일에 열립니다.
한편, 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 집행은 오늘도 무산됐습니다.
특검은 오전 8시 25분부터 진행된 2차 체포영장 집행에 대해 "윤 전 대통령이 완강하게 거부하고, 부상 우려가 있다는 의견을 받아들여 중단했다"고 설명했습니다.
2차 집행 중단 후 브리핑에서 특검은 최소한의 물리력을 행사했다고 밝혔고, 윤 전 대통령 측은 기자회견을 통해 "10여 명이 달라붙어 윤 전 대통령을 양쪽에서 팔다리를 잡고 차에 태우려고 했다", "그 과정에서 윤 전 대통령이 땅바닥에 떨어지기도 했다"며 당시 상황을 설명했습니다.
윤 전 대통령의 체포영장 기한은 오늘까지이지만, 연장이 가능합니다.
-
-
함영구 기자 newspower@kbs.co.kr함영구 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
청주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.