특검, 김건희 구속영장 청구…윤 체포 또 실패
입력 2025.08.07 (19:16) 수정 2025.08.07 (19:20)
김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 오늘 김 여사에 대해 구속영장을 청구했습니다.
김 여사의 혐의는 자본시장법 위반 및 알선수재 등이며, 특검팀은 김 여사가 혐의를 부인하고 있어, 증거인멸 우려 등이 있다고 판단한 걸로 알려집니다.
김 여사의 구속영장 심사는 오는 12일 오전 10시 10분, 서울중앙지법에서 열립니다.
한편, 특검은 '공천 개입' 의혹 조사를 거부하는 윤석열 전 대통령에 대한 체포 영장 재집행에 나섰지만, 또 한 번 실패했습니다.
