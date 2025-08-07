민주당 정청래 대표, 노무현 전 대통령 묘역 참배

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

더불어민주당 정청래 대표가 오늘(7일) 김해 봉하마을을 찾아 노무현 전 대통령 묘역을 참배했습니다.



정 대표는 권양숙 여사를 예방한 뒤, 양산 평산마을로 이동해 문재인 전 대통령도 예방했습니다.



오후에는 합천군 수해 현장을 방문해 현장 간담회를 가졌습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!