민주당 정청래 대표, 노무현 전 대통령 묘역 참배
입력 2025.08.07 (19:17) 수정 2025.08.07 (19:20)
더불어민주당 정청래 대표가 오늘(7일) 김해 봉하마을을 찾아 노무현 전 대통령 묘역을 참배했습니다.
정 대표는 권양숙 여사를 예방한 뒤, 양산 평산마을로 이동해 문재인 전 대통령도 예방했습니다.
오후에는 합천군 수해 현장을 방문해 현장 간담회를 가졌습니다.
