환자단체, 임현택 전 의협 회장 명예훼손 혐의로 고소
입력 2025.08.07 (19:18) 수정 2025.08.07 (19:52)
대한의사협회장직에서 탄핵당한 임현택 전 회장이 환자단체로부터 명예훼손 혐의로 고소됐습니다.
안기종 한국환자단체연합 대표는 오늘(7일) 서울 용산경찰서에 임 전 회장을 허위 사실 적시 명예훼손 혐의로 고소했습니다.
앞서 임현택 전 회장은 한성존 대한전공의협의회 비대위원장이 환자단체를 찾아 사과하자, 자신의 SNS에 "니가 오늘 사과한 안기종이 누군지는 아니? 의사는 맞아도 싸다고 했던 애"라고 적었습니다.
안기종 대표는 이에 대해 "'의사는 맞아도 싸다'는 발언을 한 적이 없다"며 "저를 비방할 목적이 명백하다"고 주장했습니다.
이어 "환자단체를 어용, 정치 단체로 폄훼하고 환자를 위한 공익 활동을 방해하려고 의도적으로 소송을 제기해 괴롭히는 행태를 더는 용서하지 않을 것"이라고 말했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
최혜림 기자 gaegul@kbs.co.kr최혜림 기자의 기사 모음
