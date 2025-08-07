강원 상가 ‘공실’ 속출…‘온라인 소비 확산’

동영상 고정 취소

[앵커]



요즘 물건 사실 때 어디서 주로 구매하시나요?



저렴하고 편리하다는 이유로 온라인 쇼핑을 이용하시는 분들이 많으실 텐데요.



이로 인해 오프라인 매장을 중심으로 형성된 지역 상권이 빠르게 위축되고 있습니다.



이영일 기자의 보도입니다.



[리포트]



고층 건물들이 모여 있는 춘천시 중앙로 일대입니다.



건물 곳곳에 임대를 알리는 현수막이 붙어 있습니다.



하지만, 몇년째 상당수 건물이 공실로 남아 있습니다.



춘천 구도심인 이 지역도 공실이 경쟁적으로 생기고 있습니다.



[강문식/한국공인중개사협회 춘천시지회장 : "소상공인 폐업이 증가하고, 창업 수요가 감소하면서 상가 공실이 증가하고 있습니다."]



강원도 내 6층 이상 오피스 건물의 공실률은 24.1%로 전국 평균의 3배에 육박합니다.



집합 상가의 공실은 18%를 넘어서며 전국 평균의 2배에 근접하고 있습니다.



상가 공실의 주요 원인은 온라인 시장의 급격한 성장입니다.



'쿠팡' 등을 중심으로 온라인 쇼핑이 주류로 자리잡게 되면서.



오프라인 매장을 찾는 손님이 줄고 있기 때문입니다.



경기 침체로 인한 임대료 부담도 한 원인입니다.



수익성 악화로 인해 운영을 지속하기 어려운 소상공인들이 폐업을 선택하는 겁니다.



예비 창업자는 비싼 임대료 등으로 선뜻 창업에 나서지 못하고 있습니다.



[함영진/우리은행 부동산 리서치랩장 : "초기 입주자 또는 저렴하게 임대를 놓는 임대인에 대한 최대 인센티브를 통해서 공실을 줄이는 전략들이 필요할 것으로 보여집니다."]



온라인 중심의 소비 구조 변화는 피할 수 없는 흐름입니다.



하지만, 지역 상권을 보호하기 위한 정책적 지원이 필요한 시점입니다.



KBS 뉴스 이영일입니다.



촬영기자:고명기



