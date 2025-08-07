안병구 밀양시장 ‘공약 성적표’

동영상 고정 취소

[앵커]



내년 지방선거를 앞두고 현역 단체장들의 공약 이행을 확인하는 기획보도, 오늘은 안병구 밀양시장의 공약 성적표를 점검합니다.



문그린 기자가 보도합니다.



[리포트]



지난해 보궐선거로 당선돼 약 1년 4개월 직무를 수행하고 있는 안병구 밀양시장.



1호 공약은 나노융합국가산업단지 2단계 조성입니다.



국토교통부를 방문해 협의를 하고 있지만, 확정된 것은 없습니다.



[안병구/밀양시장 : "기회 발전 특구를 신청해서 아마 곧 지정이 될 것 같습니다. 그렇게 되면 이제 세제 혜택이라든지 여러 가지 이제 규제에 대한 완화가 있어서 많은 기업이 분양을 받지 않을까라는 생각을 하고 있고요."]



2호 공약은 경남 특화형 농식품 수출가공 클러스터 유치입니다.



정부의 신규 국가산단에 포함되지 않아, 이번 임기 중엔 불가능합니다.



3호 공약은 밀양강에 수상 레포츠타운을 조성하는 등 스포츠 메카로 만드는 겁니다.



하지만, 시전천 하천점용허가를 받지 못했고, 사업대상지 부지 매입도 해야 합니다.



단, 12개 전국대회 개최와 다목적 체육관이 건립이 실행됐습니다.



4호 공약은 시민 중심의 공감과 소통 행정.



지난해부터 시정모니터링으로 여론을 수렴하고, 여성과 청년, 봉사단체 지원을 강화했습니다.



마지막 공약은 돌봄 시스템 구축과 공교육 경쟁력 강화입니다.



통합형 아이돌봄센터 신설을 준비중이며, 지역특화 거점형 초등돌봄센터는 내년 운영을 앞두고 있습니다.



하지만 밀양여고 이전과 고등학교 석식비 지원 사업은 추진에 어려움을 겪고 있습니다.



[안병구/밀양시장 : "교육과 돌봄이 왜 중요하냐, 결국은 이제 젊은 층이 밀양에서 살아야 되는데 그분들한테 가장 중요한 게 돌봄과 교육이다."]



안병구 밀양시장의 5대 공약 성적은 '추진중' 2개, '미이행' 3개입니다.



KBS 뉴스 문그린입니다.



촬영기자:권경환/편집:김도원/그래픽:박부민



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!