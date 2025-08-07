[이슈톡] 금빛 선율 제주국제관악제 ‘개막’
입력 2025.08.07 (19:27) 수정 2025.08.07 (19:37)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
[앵커]
제주의 여름밤을 금빛 선율로 수 놓을 제주국제관악제 여름 시즌이 내일부터 개막합니다.
올해는 어떤 특별한 프로그램이 관객들을 기다리고 있는지, 우지숙 제주국제관악제 사업본부장 연결해 자세한 이야기 들어보겠습니다.
본부장님, 안녕하세요?
제주국제관악제가 올해로 벌써 30주년을 맞습니다.
올해 특징 소개해 주세요.
[앵커]
오늘은 사전 행사로 유소년 관악단 경연대회가 진행됐죠.
해외 어린이들도 참가하던데 참가팀과 규모, 또 그 의미가 궁금합니다.
[앵커]
이번 시즌엔 광복절 관련 프로그램을 마련했다고요.
도민들이 특별히 즐기시면 좋을 프로그램이 있다면요?
[앵커]
네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
연결 고맙습니다.
제주의 여름밤을 금빛 선율로 수 놓을 제주국제관악제 여름 시즌이 내일부터 개막합니다.
올해는 어떤 특별한 프로그램이 관객들을 기다리고 있는지, 우지숙 제주국제관악제 사업본부장 연결해 자세한 이야기 들어보겠습니다.
본부장님, 안녕하세요?
제주국제관악제가 올해로 벌써 30주년을 맞습니다.
올해 특징 소개해 주세요.
[앵커]
오늘은 사전 행사로 유소년 관악단 경연대회가 진행됐죠.
해외 어린이들도 참가하던데 참가팀과 규모, 또 그 의미가 궁금합니다.
[앵커]
이번 시즌엔 광복절 관련 프로그램을 마련했다고요.
도민들이 특별히 즐기시면 좋을 프로그램이 있다면요?
[앵커]
네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
연결 고맙습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [이슈톡] 금빛 선율 제주국제관악제 ‘개막’
-
- 입력 2025-08-07 19:27:11
- 수정2025-08-07 19:37:32
[앵커]
제주의 여름밤을 금빛 선율로 수 놓을 제주국제관악제 여름 시즌이 내일부터 개막합니다.
올해는 어떤 특별한 프로그램이 관객들을 기다리고 있는지, 우지숙 제주국제관악제 사업본부장 연결해 자세한 이야기 들어보겠습니다.
본부장님, 안녕하세요?
제주국제관악제가 올해로 벌써 30주년을 맞습니다.
올해 특징 소개해 주세요.
[앵커]
오늘은 사전 행사로 유소년 관악단 경연대회가 진행됐죠.
해외 어린이들도 참가하던데 참가팀과 규모, 또 그 의미가 궁금합니다.
[앵커]
이번 시즌엔 광복절 관련 프로그램을 마련했다고요.
도민들이 특별히 즐기시면 좋을 프로그램이 있다면요?
[앵커]
네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
연결 고맙습니다.
제주의 여름밤을 금빛 선율로 수 놓을 제주국제관악제 여름 시즌이 내일부터 개막합니다.
올해는 어떤 특별한 프로그램이 관객들을 기다리고 있는지, 우지숙 제주국제관악제 사업본부장 연결해 자세한 이야기 들어보겠습니다.
본부장님, 안녕하세요?
제주국제관악제가 올해로 벌써 30주년을 맞습니다.
올해 특징 소개해 주세요.
[앵커]
오늘은 사전 행사로 유소년 관악단 경연대회가 진행됐죠.
해외 어린이들도 참가하던데 참가팀과 규모, 또 그 의미가 궁금합니다.
[앵커]
이번 시즌엔 광복절 관련 프로그램을 마련했다고요.
도민들이 특별히 즐기시면 좋을 프로그램이 있다면요?
[앵커]
네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
연결 고맙습니다.
-
- KBS 지역국의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
제주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.