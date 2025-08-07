[이슈톡] 금빛 선율 제주국제관악제 ‘개막’

동영상 고정 취소

[앵커]



제주의 여름밤을 금빛 선율로 수 놓을 제주국제관악제 여름 시즌이 내일부터 개막합니다.



올해는 어떤 특별한 프로그램이 관객들을 기다리고 있는지, 우지숙 제주국제관악제 사업본부장 연결해 자세한 이야기 들어보겠습니다.



본부장님, 안녕하세요?



제주국제관악제가 올해로 벌써 30주년을 맞습니다.



올해 특징 소개해 주세요.



[앵커]



오늘은 사전 행사로 유소년 관악단 경연대회가 진행됐죠.



해외 어린이들도 참가하던데 참가팀과 규모, 또 그 의미가 궁금합니다.



[앵커]



이번 시즌엔 광복절 관련 프로그램을 마련했다고요.



도민들이 특별히 즐기시면 좋을 프로그램이 있다면요?



[앵커]



네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.



연결 고맙습니다.



