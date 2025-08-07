뉴스 7

관세 직격탄…남아공 타조 가죽 산업 ‘비상’

입력 2025.08.07 (19:28) 수정 2025.08.07 (19:35)

남아프리카공화국 케이프 타운 동쪽에 위치한 이곳은 오츠헌, 세계 타조 가죽 생산량의 70%를 차지해 '타조의 수도'로 불리는 지역입니다.

타조 가죽은 내구성이 뛰어나고 부드러워 부츠를 만드는데 최적의 소재로 꼽히는데요.

텍사스의 대표적인 카우보이 부츠 브랜드인 저스틴 등이 이곳에서 타조 가죽을 수입합니다.

그런데 이번 트럼프 행정부의 30% 수입 관세 부과로 이곳 업계에 비상이 걸렸습니다.

[라우브셔 쿠체/타조 사육업자 : "어떤 영향을 미칠지는 모르겠지만, 긍정적이지는 않을 겁니다. 상황을 지켜보는 수밖에 없어요."]

이곳 타조 가죽은 미국에서 평방미터당 20달러에 팔립니다.

일단은 관세 부과 전 서둘러 수출 물량을 늘렸지만, 임시방편입니다.

[프랑수아/타조 가죽 생산 업체 관계자 : "우리는 수입업체들과 합의해 평소보다 더 많은 양을 생산해서 미리 수출했습니다."]

타조 농장 업주들은 단기적으로는 해고 계획이 없지만 관세를 전액 부담하게 된다면 사업 축소는 불가피하다고 보고 있습니다.

