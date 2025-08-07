강원연구원장 배상근, 강개공 사장 김태헌 추천
입력 2025.08.07 (19:28) 수정 2025.08.07 (19:45)
강원연구원 신임 원장 후보자로 배상근 전 한국경제인협회 전무가 추천됐습니다.
배 후보자는 연세대 사학과 출신으로 산업연구원 연구위원을 역임했습니다.
강원개발공사 신임 사장 후보자로는 김태헌 강개공 사업본부장이 선정됐습니다.
김 사장은 성수고와 강원대 토목공학과를 졸업했습니다.
강원연구원장과 강개공 사장은 다음 달(9월) 강원도의회 인사청문특별위원회를 거쳐 최종 확정됩니다.
