[시시각각] 제주형 행정체제개편 ‘대혼란’

동영상 고정 취소

[앵커]



7시 뉴스에서 첫째 주, 셋째 주 목요일 새롭게 선보이는 '시시각각' 코너입니다.



급변하는 지역 현안과 이슈를 도의회 원내대표들과 함께 날카롭게 진단하고 대안을 논의해 봅니다.



먼저, 출연자 소개해 드리겠습니다.



도의회 여야 원내대표입니다.



민주당 송창권 원내대표, 국민의힘 김황국 원내대표 오셨습니다.



안녕하십니까.



시청자 여러분께 포부 한말씀 부탁드립니다.



[앵커]



각 각각 준비한 주제 듣고, 공통주제로 넘어가도록 하겠습니다.



먼저, 송창권 대표 오늘 어떤 현안 들고 오셨습니까.



[앵커]



네 김황국 대표께선 어떤 현안 들고 오셨습니까.



[앵커]



네 이어서 공통 주제로 넘어가 보겠습니다.



시청자분들, 제주도를 동제주시, 서제주시, 서귀포시로 나누는 행정체제개편, 한두 번쯤 들어보셨죠.



지금, 이 이슈가 지역 정가의 뜨거운 감자로 떠올랐습니다.



먼저 관련 뉴스 보고 자세한 이야기 나눠보겠습니다.



이상봉 의장의 기습 발언이죠.



"도의회가 제주형 행정체제개편과 관련해 도민 의견을 수렴하겠다" 어떻게 생각하시나요.



O X 판으로 볼까요.



하나 둘 셋!



[앵커]



네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.



시시각각은 2주 뒤에 다시 찾아뵙겠습니다.



고맙습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!